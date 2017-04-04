Землю дозволять купувати і продавати лише українцям, - Гройсман
Про це він сказав в ефірі 112 каналу.
"Мова йде про те, що ми можемо створити модель ринку землі, яка буде дозволяти тільки фізичним особам-українцям між собою продавати землю, яка їм належить", - заявив прем'єр.
Гройсман зазначив, що не підтримає ідею земельної реформи, яка буде проводитися в інтересах агрохолдингів або іноземних громадян.
"Необхідно абсолютно повністю захистити українську землю від можливості її купівлі іноземними громадянами", - підкреслив прем'єр.
Раніше повідомлялося, що для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом Україні потрібно підвищити пенсійний вік, скоротити кількість держслужбовців і бюджетників, скасувати "спрощенку" і відкрити земельний ринок.
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