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На стадіон Зеніта продавали абонементи на місця, яких немає

Вболівальники скаржились, що придбали перепустки на місця з 16 по 18 у ряду 11, в той час як місць було лише 15
Пітерський Зеніт продав фанам абонементи на місця, яких не було на стадіоні.
На стадіон Зеніта продавали абонементи на місця, яких немає Фото: Спорт-Экспресс

Вболівальники скаржились, що придбали перепустки на місця з 16 по 18 у ряду 11, в той час як місць було лише 15.

"Одна справа, коли будувати не вміють, а тут і продати нормально не можуть", – поскаржився один з вболівальників російському виданню "Фонтанка".

Прихильники Зеніта написали відповідні скарги у клуб. В Зеніті пояснюють, що змушені були прибрати частину крісел при підготовці арени до Кубка конфедерацій-2017. Було прибрано більше 100 місць, а вболівальників про це не попередили.

Керівництво Зеніта начебто вже зв'язалось з вболівальниками та запропонувало їм змінити абонементи.

Нагадаємо, стадіон "Крестовський" у Санкт-Петербурзі, який приймав матч-відкриття Кубка конфедерацій-2017 Росія – Нова Зеландія, перебуває в жахливому стані.

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27 07 2017 18:36
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