На стадіон Зеніта продавали абонементи на місця, яких немає
Вболівальники скаржились, що придбали перепустки на місця з 16 по 18 у ряду 11, в той час як місць було лише 15.
"Одна справа, коли будувати не вміють, а тут і продати нормально не можуть", – поскаржився один з вболівальників російському виданню "Фонтанка".
Прихильники Зеніта написали відповідні скарги у клуб. В Зеніті пояснюють, що змушені були прибрати частину крісел при підготовці арени до Кубка конфедерацій-2017. Було прибрано більше 100 місць, а вболівальників про це не попередили.
Керівництво Зеніта начебто вже зв'язалось з вболівальниками та запропонувало їм змінити абонементи.
Нагадаємо, стадіон "Крестовський" у Санкт-Петербурзі, який приймав матч-відкриття Кубка конфедерацій-2017 Росія – Нова Зеландія, перебуває в жахливому стані.
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