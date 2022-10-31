"Зернова угода": в кремлі заявили, що без рф експорт продовольства буде небезпечним і ризикованим
Без участі росії угода щодо вивезення зерна з портів України "навряд чи буде реалізована". Про це заявив прессекретар путіна дмітрій пєсков.
"В умовах, коли росія говорить про неможливість гарантувати безпеку судноплавства у зазначених районах, така угода навряд чи буде реалізована, вона набуває іншого характеру: більш ризикованого, небезпечного і негарантованого", – підкреслив він.
При цьому, за його словами, Україна нібито йшла до зриву угоди.
пєсков також додав, що росія по дипломатичній лінії продовжує контакти з Туреччиною та ООН щодо "зернової угоди".
Назвати умови рф для можливого її продовження Пєсков не зміг, сказавши, що це "непросте питання".
Нагадаємо, що 29 жовтня, росія заявила про свій вихід із зернової угоди нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою БПЛА".
Після цього в Євросоюзі закликали владу рф скасувати своє рішення щодо "зернової угоди".
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