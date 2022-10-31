"Зернова угода": в кремлі заявили, що без рф експорт продовольства буде небезпечним і ризикованим

Прессекретар президента путіна пєсков повідомив, що росія по дипломатичній лінії продовжує контакти з Туреччиною та ООН щодо "зернової угоди", однак не зміг назвати умови рф для можливого її продовження.

Без участі росії угода щодо вивезення зерна з портів України "навряд чи буде реалізована". Про це заявив прессекретар путіна дмітрій пєсков.

"В умовах, коли росія говорить про неможливість гарантувати безпеку судноплавства у зазначених районах, така угода навряд чи буде реалізована, вона набуває іншого характеру: більш ризикованого, небезпечного і негарантованого", – підкреслив він.

При цьому, за його словами, Україна нібито йшла до зриву угоди.

пєсков також додав, що росія по дипломатичній лінії продовжує контакти з Туреччиною та ООН щодо "зернової угоди".

Назвати умови рф для можливого її продовження Пєсков не зміг, сказавши, що це "непросте питання".