"Зернова угода" буде продовжена 19 листопада – Одеська ОВА
Про це повідомив чиновник в ефірі "Ми – Україна" на телемарафоні "Єдині новини".
"Ми бачимо, що всі ці розмови росії про вихід із "зернового коридору" закінчуються там, де починається турецький флот", – зазначив Братчук.
Він також переконаний, що москва не стане атакувати каравани з українським зерном, які виходять з Одеського, Чорноморського та Південного портів, оскільки не наважиться воювати з країною НАТО та нападати на кораблі, які працюють за Всесвітньою продовольчою програмою.
Прессекретар ОВА нагадав, що Україна укладала домовленості щодо "зернового коридору" лише з ООН і Туреччиною.
"Я впевнений, що 19 листопада буде пролонгація "зернової угоди", – заявив Братчук, і додав, що вона може бути продовжена на рік, за що раніше висловлювалася Анкара.
"Я думаю, що росія намагатиметься спекулювати на цій темі. Але "зернова угода" триватиме стільки, скільки потрібно", – сказав він.
Нагадаємо, в кремлі заявили, що без рф експорт продовольства буде небезпечним і ризикованим.
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