"Зернова угода" буде продовжена 19 листопада – Одеська ОВА

Угода про експорт продовольства з України "зерновим коридором" буде пролонгована і "триватиме стільки, скільки потрібно", заявив прессекретар Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Про це повідомив чиновник в ефірі "Ми – Україна" на телемарафоні "Єдині новини".

"Ми бачимо, що всі ці розмови росії про вихід із "зернового коридору" закінчуються там, де починається турецький флот", – зазначив Братчук.

Він також переконаний, що москва не стане атакувати каравани з українським зерном, які виходять з Одеського, Чорноморського та Південного портів, оскільки не наважиться воювати з країною НАТО та нападати на кораблі, які працюють за Всесвітньою продовольчою програмою.

Прессекретар ОВА нагадав, що Україна укладала домовленості щодо "зернового коридору" лише з ООН і Туреччиною.

"Я впевнений, що 19 листопада буде пролонгація "зернової угоди", – заявив Братчук, і додав, що вона може бути продовжена на рік, за що раніше висловлювалася Анкара.

"Я думаю, що росія намагатиметься спекулювати на цій темі. Але "зернова угода" триватиме стільки, скільки потрібно", – сказав він.

Нагадаємо, в кремлі заявили, що без рф експорт продовольства буде небезпечним і ризикованим.