Зернова угода: Україна, Туреччина й ООН домовилися про рух 14 суден попри відмову рф – ЗМІ

Попри те, що росія призупинила свою участь у зерновій ініціативі, Україна, Туреччина й ООН погодили в неділю план пересування 14 суден, які перебувають у турецьких водах.

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