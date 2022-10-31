CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПопри те, що росія призупинила свою участь у зерновій ініціативі, Україна, Туреччина й ООН погодили в неділю план пересування 14 суден, які перебувають у турецьких водах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зернова угода: Україна, Туреччина й ООН домовилися про рух 14 суден попри відмову рф – ЗМІ
По це повідомляє Reuters.
У заяві Спільного координаційного центру (СКЦ) у Стамбулі, ідеться про те, що три делегації домовилися також щодо проведення в понеділок інспекції ще 40 суден, які виходитимуть з Туреччини.
В СКЦ зазначили, що російська делегація була поінформована про обидва плани.
Нагадаємо, що НАТО закликає росію терміново відновити зернову угоду.
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31 10 2022 08:27 МЕДІА
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