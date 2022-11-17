Зернову угоду продовжили на чотири місяці

Угоду, яка дозволила відновити експорт продовольства з портів України, продовжили на 120 днів. Рішення ухвалено в Стамбулі.

Про це повідомляє міністр інфраструктури Олександр Курбаков у Facebook.

"Ініціатива з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море" продовжена ще на 120 днів", - написав він.

За його словами, гарантами виконання Ініціативи залишилися Організація Об‘єднаних Націй та Туреччина.

Кубраков нагадав, що з 1 серпня, початку роботи зернової ініціативи, і по сьогоднішній день Україна експортувала понад 11 мільйонів тонн агропродукції до 38 країн світу.

"Це значний обсяг, але недостатній. Світовий ринок не має можливості замінити українську агропродукцію в найближчий перспективі. Разом з тим можливо збільшити обсяги нашого продовольства для світу", - додав він.

Міністр повідомив, що Україна офіційно звернулася до партнерів по ініціативі з пропозицією продовжити ініціативу мінімум на 1 рік та долучити до неї порт Миколаїв.

Крім того, Україна внесла пропозиції щодо вирішення наявних проблем для ефективної роботи спільного координаційного центру, додав Кубраков.

Нагадаємо, термін зернової угоди спливав 19 листопада. росія ненадовго призупинила свою участь в угоді 29 жовтня після атаки на її військовий флот у Севастополі, але повернулася до неї лише через чотири дні після рішення президента путіна за посередництва президента Туреччини Тайіпа Ердогана.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні на саміті G20 запропонував продовжити угоду безстроково, а також розширити ініціативу на порти Миколаїв та "Ольвія" у Миколаївській області.

Раніше повідомлялось, що росія добивається підключення до SWIFT свого держбанку.