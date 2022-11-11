CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ п'ятницю, 11 листопада, з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшло чотири судна з 120 тисячами тонн агропродукції до країн Європи та Азії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ще чотири судна вийшло з одеських портів у рамках "зернової ініціативи"
Фото: РБК-Україна
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.
Зазначається, що наразі у портах Великої Одеси під обробкою перебувають 25 суден. На них завантажують 741 тисячу тонн української агропродукції.
Повідомляється, що вчора порти прийняли під завантаження чотири судна з 148 тисячами тонн агропродукції.
Окрім того, по "зерновому коридору" на цей момент рухається сім суден під завантаження 198,2 тисячами тонн агропродукції. Зокрема, балкери вивезуть 40 тисяч тонн пшениці для Єфіопії та 40 тисяч тонн для Ємену та Афганістану.
Загалом з 1 вересня із одеських портів вийшло 442 судна, які експортували 10,3 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.
Нагадаємо, що "зернова угода" буде продовжена 19 листопада – Одеська ОВА.
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11 11 2022 17:34 МЕДІА
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