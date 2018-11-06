Згорів найбільший на заході України дерев'яний храм, – ФОТО, ВІДЕО
Як розповіли в Державній службі з надзвичайних ситуацій, 11 червня о 02:07 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу у Православній Церкві Преображення Господнього Київського патріархату 1921 року забудови, що розташована в селі Новиця Калуського району. Церква дерев'яна, пам'ятка містобудування і архітектури місцевого значення.
До гасіння пожежі залучили 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 28 чоловік особового складу Управління ДСНС в області.
О 03:47 пожежу локалізували, а о 10:38 – ліквідували.
Ніхто з людей не постраждав.
Пожежникам вдалося врятувати допоміжну будівлю церкви, дзвіницю та п'ять розташованих поруч житлових будинків.
Будівля церкви на загальній площі 250 м.кв. згоріла повністю.
"Причина виникнення пожежі встановлюється", – зазначили в ДСНС.
Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua
Нагадаємо, в Херсонській області п'ять днів гасили пожежу на території Олешківського лісомисливського господарства.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"
- Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"