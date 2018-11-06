Згорів найбільший на заході України дерев'яний храм, – ФОТО, ВІДЕО

Жодна людина не постраждала

У селі Новиця Калуського району Івано-Франківської області згоріла дерев'яна будівля Православної Церкви Преображення Господнього 1921 року забудови.

Як розповіли в Державній службі з надзвичайних ситуацій, 11 червня о 02:07 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу у Православній Церкві Преображення Господнього Київського патріархату 1921 року забудови, що розташована в селі Новиця Калуського району. Церква дерев'яна, пам'ятка містобудування і архітектури місцевого значення.

До гасіння пожежі залучили 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 28 чоловік особового складу Управління ДСНС в області.

О 03:47 пожежу локалізували, а о 10:38 – ліквідували.

Ніхто з людей не постраждав.

Пожежникам вдалося врятувати допоміжну будівлю церкви, дзвіницю та п'ять розташованих поруч житлових будинків.

Будівля церкви на загальній площі 250 м.кв. згоріла повністю.

"Причина виникнення пожежі встановлюється", – зазначили в ДСНС.



Фото: dsns.gov.ua



Фото: dsns.gov.ua

Нагадаємо, в Херсонській області п'ять днів гасили пожежу на території Олешківського лісомисливського господарства.