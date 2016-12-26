"Жалюгідні малодушні ушлепки": Топольська прокоментувала реакцію українців на катастрофу Ту-154

Відомий український діджей та кохана нардепа Сергія Лещенка Анастасія Топольська прокоментувала, як українське суспільство в соціальних мережах обговорює катастрофу російського Ту-154 над Чорним морем.

Про це вона написала у Facebook.

"Коли ми стали такими жалюгідними малодушними ушлепками, які так зло радіють авіакатастрофам та іншим нещастям росіян?", - запитує у своєму пості у соцмережі Топольська.

"Ви тільки подивіться на себе - як дрібні примітивні тварини: нуль емпатії, відсутність власної гідності, ніякого розуміння, співчуття, навіть звичайної толерантності. Нам що, всім отрути замість крові залили? Зовсім дах поїхав. Реально просто обурливо і сумно за всім цим трешем спостерігати", - звертається вона в Facebook.

Подруга нардепа Сергія Лещенка вважає, що "краще в нірку сховатися і не палитися". Також вона закликає почитати Біблію.

Нагадаємо, напередодні у Росії після вильоту з Сочі літак Ту-154 з військовим оркестром, військовослужбовцями та журналістами впав у Чорне море.

Рятувальники виявили тіла декількох загиблих в районі катастрофи Ту-154. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом аварії літака Міноборони.

Рятувальникам поки не вдалося виявити живих в районі падіння літака Ту-154 в акваторії Сочі.