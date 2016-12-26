"Жалюгідні малодушні ушлепки": Топольська прокоментувала реакцію українців на катастрофу Ту-154
Про це вона написала у Facebook.
"Коли ми стали такими жалюгідними малодушними ушлепками, які так зло радіють авіакатастрофам та іншим нещастям росіян?", - запитує у своєму пості у соцмережі Топольська.
"Ви тільки подивіться на себе - як дрібні примітивні тварини: нуль емпатії, відсутність власної гідності, ніякого розуміння, співчуття, навіть звичайної толерантності. Нам що, всім отрути замість крові залили? Зовсім дах поїхав. Реально просто обурливо і сумно за всім цим трешем спостерігати", - звертається вона в Facebook.
Подруга нардепа Сергія Лещенка вважає, що "краще в нірку сховатися і не палитися". Також вона закликає почитати Біблію.
Нагадаємо, напередодні у Росії після вильоту з Сочі літак Ту-154 з військовим оркестром, військовослужбовцями та журналістами впав у Чорне море.
Рятувальники виявили тіла декількох загиблих в районі катастрофи Ту-154. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом аварії літака Міноборони.
Рятувальникам поки не вдалося виявити живих в районі падіння літака Ту-154 в акваторії Сочі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: