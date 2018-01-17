СПОРТ НОВИНИМіністр молоді та спорту України Ігор Жданов виступає за підтримку прибутковими державними компаніями національних спортивних збірних як офіційними спонсорами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Жданов пропонує, щоб прибуткові держкомпанії фінансово підтримували національні збірні
Йдеться про такі компанії, як НАК "Нафтогаз України", НАЕК "Енергоатом", "Ощадбанк",
Ігор Жданов. Фото:newsmonitor.com.ua
"Я говоритиму з прем'єр-міністром, щоб компанії наші державні ставали спонсорами національних збірних. Це правильно, вони вилізли з ями, у них досить серйозні прибутки, нехай спорту трохи допоможуть", - сказав міністр на прес-конференції в Києві в середу, 17 січня.
Жданов зазначив, що йдеться про такі компанії, як НАК "Нафтогаз України", НАЕК "Енергоатом", "Ощадбанк", повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Нагадаємо, що Верховна Рада України в середу, 12 квітня, 229 голосами прийняла в першому читанні законопроект №5324, який вводить у законодавство поняття "національний вид спорту".
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17 01 2018 15:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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