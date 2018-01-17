Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Жданов пропонує, щоб прибуткові держкомпанії фінансово підтримували національні збірні

Йдеться про такі компанії, як НАК "Нафтогаз України", НАЕК "Енергоатом", "Ощадбанк",
Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов виступає за підтримку прибутковими державними компаніями національних спортивних збірних як офіційними спонсорами.
Жданов пропонує, щоб прибуткові держкомпанії фінансово підтримували національні збірні Ігор Жданов. Фото:newsmonitor.com.ua

"Я говоритиму з прем'єр-міністром, щоб компанії наші державні ставали спонсорами національних збірних. Це правильно, вони вилізли з ями, у них досить серйозні прибутки, нехай спорту трохи допоможуть", - сказав міністр на прес-конференції в Києві в середу, 17 січня.

Жданов зазначив, що йдеться про такі компанії, як НАК "Нафтогаз України", НАЕК "Енергоатом", "Ощадбанк", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, що Верховна Рада України в середу, 12 квітня, 229 голосами прийняла в першому читанні законопроект №5324, який вводить у законодавство поняття "національний вид спорту".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 01 2018 15:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Спортивні підсумки 2017: кінець ери Кличка, прорив Левченко і зірка Світоліної

Спортивні підсумки 2017: кінець ери Кличка, прорив Левченко і зірка Світоліної

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.