Жданов пропонує, щоб прибуткові держкомпанії фінансово підтримували національні збірні

Йдеться про такі компанії, як НАК "Нафтогаз України", НАЕК "Енергоатом", "Ощадбанк",

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов виступає за підтримку прибутковими державними компаніями національних спортивних збірних як офіційними спонсорами.

"Я говоритиму з прем'єр-міністром, щоб компанії наші державні ставали спонсорами національних збірних. Це правильно, вони вилізли з ями, у них досить серйозні прибутки, нехай спорту трохи допоможуть", - сказав міністр на прес-конференції в Києві в середу, 17 січня.

Жданов зазначив, що йдеться про такі компанії, як НАК "Нафтогаз України", НАЕК "Енергоатом", "Ощадбанк", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, що Верховна Рада України в середу, 12 квітня, 229 голосами прийняла в першому читанні законопроект №5324, який вводить у законодавство поняття "національний вид спорту".