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Жданов призначив головним тренером збірної України з греко-римської боротьби росіянина

Срібний призер Ігор 2016 в Ріо-де-Жанейро Жан Беленюк вважає, що це ризиковане рішення
Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов призначив головним тренером збірної України з греко-римської боротьби громадянина Росії Сергія Андрєєва.
Жданов призначив головним тренером збірної України з греко-римської боротьби росіянина Фото: reuters

Віце-президент Асоціації боротьби України Норік Геворкян повідомив, що фахівець уже 27 років перебуває без постійної тренерської практики, пише УНІАН.

Радикальна зміна тренерського штабу збірних України з греко-римської та вільної боротьби за півтора року до Олімпійських ігор загрожує повним провалом українських спортсменів на головних змаганнях 4-річчя в Токіо у 2020 році, також заявив Геворкян.

За його словами, вперше за всю історію виступів на літніх Іграх Україна може опинитися без медалей у спортивній та греко-римській боротьбі.

У Facebook ситуацію також прокоментував і срібний призер Ігор 2016 в Ріо-де-Жанейро Жан Беленюк, який вважає, що це ризиковане рішення.

"Я особисто вважаю це категорично неправильний підхід! Я ні в якому разі нічого не маю проти Сергія Андрєєва. Я взагалі його бачив всього пару разів у своєму житті й з цією людиною не знайомий", – написав спортсмен.

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18 12 2018 21:16
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