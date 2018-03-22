ПОЛІТИКА НОВИНИГолова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський відпочиває на пляжному куророті в Дубаї.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Жебрівського помітили у Дубаї у 5-зірковому готелі, - журналіст (фото)
Вартість проживання - близько $1 тис
Фото: Сергій Іванов / Facebook
Відповідні фото виклав у Facebook блогер Сергій Іванов.
"Давайте щиро, від душі порадіємо за голову Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Жебрівського, який переживає цей паскудний холодний березень у п'ятизірковому готелі One&Only Royal Mirage Dubai, ОАЕ", - написав він.
Вартість проживання - близько $1 тис, повідомив блогер.
"І облиште ваші плебейські забобони - просто на Славкурорті ще не сезон. Гарного відпочинку", - написав він.
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22 03 2018 13:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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