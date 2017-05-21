Жебрівський оголосив на Донеччині конкурс з "українізації", приз – 30 мільйонів гривень

На участь у конкурсі вже зголосилися кілька населених пунктів

Глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський оголосив конкурс на "повну українізацію" міст області, переможець якого отримає 30 мільйонів гривень.

Як повідомляє "Радіо Свобода", гроші з обласного бюджету на розвиток інфраструктури отримає місто, яке повністю перекладе всі вказівники, назви об'єктів топоніміки та рекламні вивіски українською мовою.

Як зазначив Жебрівський, місту, яке першим завершить "українізацію", буде виділено 30 млн, за друге місце – 20, за третє – 10.

"Дуже хочеться побачити, що коли в'їжджаєш в Донецьку область – це Україна. Це візуалізація, в першу чергу – це реклама, вивіски. В українському місті, з українськими вивісками мають бути класні дороги, і це також додатковий стимул", – зазначив Жебрівський.

На участь у конкурсі вже зголосилися кілька населених пунктів регіону.

Водночас аналітик проекту "Донбас: повний доступ" Віталій Сизов вважає, що ця акція з активної українізації Донбасу більше приверне увагу жителів центральної і західної України, саме на це розраховує Павло Жебрівський. У жителів Донецької області, за його словами, можуть бути інші пріоритети.

"Я не думаю, що на рівні Донецької області це (заміна вивісок – ред.) якось вплине на свідомість людей. Всі ми пам'ятаємо довоєнну ситуацію в області, коли табличка українською мовою – це не якийсь нонсенс, а звичайна, звична річ", – вважає Сизов.

Заміна вивісок на держустановах відбуватиметься за рахунок місцевого бюджету. У деяких містах вирішили продублювати вивіски й англійською мовою.

Нагадаємо, з окупованих території Донеччини і Луганщини нелегально вивезли за 2016 рік 940 тис. тонн українського антрациту.

Штаб АТО опублікував фото наслідків обстрілу селищ Широкіно та Бердянського в Донецькій області.

Як повідомляв у квітні Павло Жебрівський, за майже три роки війни лише на підконтрольній території Донецької області різні пошкодження від російських обстрілів дістали 10,682 тис. житлових будинків.