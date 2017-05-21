Жебрівський оголосив на Донеччині конкурс з "українізації", приз – 30 мільйонів гривень
Як повідомляє "Радіо Свобода", гроші з обласного бюджету на розвиток інфраструктури отримає місто, яке повністю перекладе всі вказівники, назви об'єктів топоніміки та рекламні вивіски українською мовою.
Як зазначив Жебрівський, місту, яке першим завершить "українізацію", буде виділено 30 млн, за друге місце – 20, за третє – 10.
"Дуже хочеться побачити, що коли в'їжджаєш в Донецьку область – це Україна. Це візуалізація, в першу чергу – це реклама, вивіски. В українському місті, з українськими вивісками мають бути класні дороги, і це також додатковий стимул", – зазначив Жебрівський.
На участь у конкурсі вже зголосилися кілька населених пунктів регіону.
Водночас аналітик проекту "Донбас: повний доступ" Віталій Сизов вважає, що ця акція з активної українізації Донбасу більше приверне увагу жителів центральної і західної України, саме на це розраховує Павло Жебрівський. У жителів Донецької області, за його словами, можуть бути інші пріоритети.
"Я не думаю, що на рівні Донецької області це (заміна вивісок – ред.) якось вплине на свідомість людей. Всі ми пам'ятаємо довоєнну ситуацію в області, коли табличка українською мовою – це не якийсь нонсенс, а звичайна, звична річ", – вважає Сизов.
Заміна вивісок на держустановах відбуватиметься за рахунок місцевого бюджету. У деяких містах вирішили продублювати вивіски й англійською мовою.
Нагадаємо, з окупованих території Донеччини і Луганщини нелегально вивезли за 2016 рік 940 тис. тонн українського антрациту.
Штаб АТО опублікував фото наслідків обстрілу селищ Широкіно та Бердянського в Донецькій області.
Як повідомляв у квітні Павло Жебрівський, за майже три роки війни лише на підконтрольній території Донецької області різні пошкодження від російських обстрілів дістали 10,682 тис. житлових будинків.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків