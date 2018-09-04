Жебрівський заявляє про готовність платити пенсії мешканцям окупованого Донбасу через Червоний Хрест

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що Україна може надати Червоному Хресту повноваження виплачувати пенсії пенсіонерам на окупованих територіях.

"Я нещодавно зустрічався з представниками Червоного Хреста... І я говорив, як не проводити ідентифікацію? Якщо Червоний Хрест візьме зобов'язання виплачувати на території, тимчасово окупованій Росією, пенсії і буде бачити, кому платить, то український уряд, я думаю, не буде заперечувати. Поки що механізмів, як без ідентифікації проводити виплати, ми не змогли ні з донорами, ні з ким відпрацювати", – сказав Жебрівський в інтерв'ю DW.

За його словами, серед 3,3 млн пенсіонерів-внутрішньо переміщених осіб лише 200-250 тис. постійно проживають на підконтрольній Україні території, інші – ні.

"Найбільше вони скаржаться на те, що мають приїжджати, щоб проходити ідентифікацію (якщо пенсіонер-ВПО не прийде особисто у відділення "Ощадбанку" один-два рази на півроку, виплата пенсії йому може бути заблокована, – ред.). Але як по-іншому? На тій території українських банків немає. Держава Україна зберігає свої зобов'язання платити пенсії, але хоче бачити, кому платить, що виплата йде саме тій людині. Чи жива ця людина, чи ні? Чи карточка банківська в цієї людині, чи відібрали бойовики? Чи, вибачте мене, син-алкоголік, який замість батьків отримує пенсію, і залишає стареньких без засобів для існування!", – сказав Жебрівський.

Він зазначив, що особливо критична ситуація склалася з тими пенсіонерами на непідконтрольних територіях, які не мають можливості самостійно пересуватися і відповідно приїхати на контрольовану територію для проходження ідентифікації. Багато людей також бояться це робити через острах.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини визнав законною відмову Української держави здійснювати соціальні виплати жителям непідконтрольних українському урядові території Луганської та Донецької областей.