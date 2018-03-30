Жебрівський заявив, що може собі дозволити відпочинок в ОАЕ

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що у нього є гроші на відпочинок в ОАЕ.

"1,5 мільйона - дивіденди, 1 мільйон гривень - матеріальна допомога від підприємства, на якому я є акціонером. Приблизно 600 тисяч заробітна плата, 600 тисяч у дружини зарплата і так далі. Я на день народження на 5 днів поїхав відпочити, якийсь чоловік сфотографував, і всі сайти показали, як Жебрівський за тисячу доларів в день може собі дозволити. Так, можу! Я за це податки заплатив", - сказав Жебрівський, повідомляють "Новини Донбасу".

Нагадаємо, що блогер Сергій Іванов виклав у соцмережі фото, де голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський відпочиває на пляжному куророті в Дубаї.