CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГолова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що у нього є гроші на відпочинок в ОАЕ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Жебрівський заявив, що може собі дозволити відпочинок в ОАЕ
"Я за це податки заплатив"
Фото: radiosvoboda.org
"1,5 мільйона - дивіденди, 1 мільйон гривень - матеріальна допомога від підприємства, на якому я є акціонером. Приблизно 600 тисяч заробітна плата, 600 тисяч у дружини зарплата і так далі. Я на день народження на 5 днів поїхав відпочити, якийсь чоловік сфотографував, і всі сайти показали, як Жебрівський за тисячу доларів в день може собі дозволити. Так, можу! Я за це податки заплатив", - сказав Жебрівський, повідомляють "Новини Донбасу".
Нагадаємо, що блогер Сергій Іванов виклав у соцмережі фото, де голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський відпочиває на пляжному куророті в Дубаї.
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30 03 2018 15:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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