Жебрівський зобов'язав співробітників Донецької ОВДА перейти на українську мову

У 2017 році для співробітників ОВДА будуть організовані курси англійської мови

Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський підписав розпорядження, яким з 10 січня зобов'язує співробітників адміністрації в своїй роботі використовувати тільки українську мову.

Про це Жебрівський написав у фейсбуці, виклавши фотокопію свого розпорядження.

"Сьогодні підписав розпорядження "Про застосування державної мови співробітниками облдержадміністрації під час виконання своїх посадових обов'язків". Відтепер у Донецькій обласній військово-цивільній адміністрації переходимо на обслуговування українською мовою", - написав він.

Жебрівський повідомив, що в 2016 році двічі були організовані курси ділової української мови для співробітників адміністрації, "потім перевірили свої знання на радіодиктант національної єдності".

Крім того, за його словами, в 2017 році для співробітників ОВДА будуть організовані курси вивчення англійської мови.

Нагадаємо. раніше стало відомо, що Міносвіти збільшить обсяг вивчення української мови для нацменшин.