Жертвами аномальних морозів у Європі стали понад 20 осіб

Потоки холодного повітря зі Скандинавії призвели до аномально низьких температур по всій Європі.

Найхолодніше було в горах Лапландії - на кордоні між Швецією і Фінляндією. Там термометр показував близько 42 градусів морозу. Щоправда, до рекордної позначки -52,6 градуса ще далеко.

Цей абсолютний рекорд холоду зареєстрували в горах Лапландії 2 лютого 1966 року, повідомляє DW.

Холодна повітряна маса, що прийшла зі Скандинавії, дійшла аж до півдня Європи. А на сході континенту - зокрема в деяких регіонах Польщі - температура повітря впала далеко за мінус 20 градусів. І через сильне похолодання в країні тільки за дві доби померли десять осіб.

В Італії до суботи, 7 січня, жертвами холодів стали сім осіб, переважно бездомні. Замети паралізували роботу двох аеропортів. Шляхи для вантажівок із продовольством у напівзруйноване серпневим землетрусом місто Аматріче в центральній частині країни прокладали через замети надзвичайні служби.

У Німеччині в гірських районах Баварії температура сягала 26,9 градуса. Ожеледь скувала рух на багатьох автомагістралях країни. У кількох регіонах влада звернулася до населення з проханням не використовувати автомобілі.

Туреччину і балканські країни спіткали снігові бурі. У Стамбулі випало до 40 сантиметрів снігу, а в деяких регіонах замети досягають метрової висоти. Хуртовини супроводжуються нечуваними для цих місць морозами.

Болгарська влада повідомила про загибель трьох біженців, які замерзли під час переходу кордону. Повідомлення про перші жертви холоду надходять також із Чехії, з Греції та Росії.

Синоптики Гідрометцентру РФ оголосили в Москві передостанній, помаранчевий рівень небезпеки погоди на 8 січня через аномальні морози. Ніч на Різдво - з температурою 29,9 градуса нижче від нуля - синоптики назвали найхолоднішою в російській столиці за останні 120 років.

Нагадаємо, що через складні погодні умови в Україні без світла залишилися мешканці 71 населеного пункту, майже половина з них - в Одеській області. В Дніпропетровській області також перекрито рух транспорту через снігопади.

Також у міжнародному аеропорту "Бориспіль" попереджають пасажирів про можливі затримки на внутрішніх авіарейсах через складні погодні умови.