Жертвами ДТП у Кенії стали 30 осіб

31 грудня в Кенії в районі міста Накуру в результаті зіткнення автобуса та вантажівки загинуло 30 осіб.

Ще 16 отримали травми.

Про це повідомили Capital News.

Аварія сталася, коли автобус, що слідував з міста Бусіа в західній Кенії, зіткнувся з вантажівкою, що їхав з Накуру.

ЗМІ відзначили, що шосе Накуру-Елдорет, де сталася аварія, відрізняється підвищеною небезпекою: тільки в грудні на цій дорозі в автоаваріях загинули до 100 чоловік.

Нагадаємо, у жовтні у центральній частині Кенії гелікоптер з журналістами на борту впав до озера Накуру в результаті чого п'ятеро осіб загинули.