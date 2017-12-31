Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Жертвами ДТП у Кенії стали 30 осіб

Ще 16 отримали травми
31 грудня в Кенії в районі міста Накуру в результаті зіткнення автобуса та вантажівки загинуло 30 осіб.
Жертвами ДТП у Кенії стали 30 осіб Фото: AFP

Ще 16 отримали травми.

Про це повідомили Capital News.

Аварія сталася, коли автобус, що слідував з міста Бусіа в західній Кенії, зіткнувся з вантажівкою, що їхав з Накуру.

ЗМІ відзначили, що шосе Накуру-Елдорет, де сталася аварія, відрізняється підвищеною небезпекою: тільки в грудні на цій дорозі в автоаваріях загинули до 100 чоловік.

Нагадаємо, у жовтні у центральній частині Кенії гелікоптер з журналістами на борту впав до озера Накуру в результаті чого п'ятеро осіб загинули.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 12 2017 12:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Комфорт чи загроза: Як інновації змінювали життя людства у 2017 році

Комфорт чи загроза: Як інновації змінювали життя людства у 2017 році

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.