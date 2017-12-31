CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ31 грудня в Кенії в районі міста Накуру в результаті зіткнення автобуса та вантажівки загинуло 30 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Жертвами ДТП у Кенії стали 30 осіб
Ще 16 отримали травми
Фото: AFP
Ще 16 отримали травми.
Про це повідомили Capital News.
Аварія сталася, коли автобус, що слідував з міста Бусіа в західній Кенії, зіткнувся з вантажівкою, що їхав з Накуру.
ЗМІ відзначили, що шосе Накуру-Елдорет, де сталася аварія, відрізняється підвищеною небезпекою: тільки в грудні на цій дорозі в автоаваріях загинули до 100 чоловік.
Нагадаємо, у жовтні у центральній частині Кенії гелікоптер з журналістами на борту впав до озера Накуру в результаті чого п'ятеро осіб загинули.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
31 12 2017 12:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- ФОТО У сутичках під Жовтневим палацом постраждали 60 нацгвардійців, – ФОТО ВІДЕО
- ФОТО "Ми - не нація злодіїв": тисячі румунів протестують проти корупції, - ФОТОРЕПОРТАЖ (відео)
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа