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Жертвами ДТП в Україні стали 2317 осіб цього року, - Аваков

Це вчетверо більше загиблих, ніж на фронті
На дорогах України гине вчетверо більше людей, ніж в зоні антитерористичної операції на Сході.
Жертвами ДТП в Україні стали 2317 осіб цього року, - Аваков Фото: google.com

"В Україні склалася катастрофічна ситуація у сфері забезпечення безпеки руху. У 2016 році трапилося майже 155 тис. ДТП, з яких понад 25 тис. було з постраждалими особами. При цьому торік внаслідок ДТП було травмовано понад 32 тис. осіб. Загинули 3187 людей", - повідомив глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков в ході засідання Кабміну, інформує Еспресо.TV.

У цьому році протягом дев'яти місяців в Україні трапилися 117 тис. ДТП, з яких понад 19 тис. - з постраждалими особами. В цей період травмовано 25 тис. осіб. Внаслідок аварій цього року загинули 2317 українців.

За даними Авакова, щодоби в Україні гине вісім осіб, 92 особи зазнають тілесних пошкоджень.

"Для порівняння, наприклад, з січня 2016 року по січень 2017 року в зоні антитерористичної операції загинули 763 військовослужбовці. Тобто на дорогах у 2016 році загинуло вчетверо більше людей, ніж на фронті", - наголосив він.

Міністр також назвав п'ять основних причин ДТП в Україні:

- перевищення максимальної дозволеної  швидкості;

- порушення правил маневрування;

- порушення правил проїзду перехресть;

- недотримання безпечної дистанції;

- керування в стані алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо,згідно з даними патрульних, з початку року в Києві сталося більше 35 тисяч ДТП. Найаварійнішими є Голосіївський та Шевченківський райони.

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10 11 2017 13:57
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