Жертвами пожеж у Каліфорнії стали близько 40 осіб
Губернатор штату заявив, що це "одна з найбільших трагедій", які коли-небуть мали місце у Каліфорнії, інформує ВВС. Понад 10 тисяч рятувальників намагаються загасити 16 осередків вогню.
Посилення вітру до 70км/год допомагає вогню просуватися до нових міст, звідки змушені виїжджати мешканці.
Одне з міст, що зазнало найбільших руйнувань, - Санта-Роза у виноробному регіоні Сонома. Звідси у суботу евакуювали 30 тисяч мешканців. "Спустошення просто неймовірні, - сказав губернатор Каліфорнії Джеррі Браун під час візиту до міста. - Це жах, який ніхто не міг уявити".
Це найбільш смертоносна пожежа за історію штату. Понад 100 тисяч людей евакуювали. Цілі райони перетворилися в попелище.
Рятувальники у п'ятницю очистили навколишні площі біля населених пунктів на південному фланзі пожеж від сухих рослин та інших швидко займистих речовин. Але відновлення сильного вітру в поєднанні зі спекою та сухим повітрям сприяли подальшому поширенню пожеж.
Величезна пожежа заслала димом та попелом Сан-Франциско, а також деякі інші міста та містечка далі на південь. Щонайменше 13 виноробень у долині Напа були зруйновані пожежею, повідомили у торговельній групі Napa Valley. А власник винного заводу в Санта-Розі розповів BBC, що пожежі знищили вина на мільйони доларів.
Нагадаємо, більшість пожеж почалася близько 10 години вечора в неділю, 8 жовтня. Їх причини поки не встановлені.
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