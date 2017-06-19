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Жертвами пожеж у Португалії стала вже 61 особа

Пожежі в Португалії досі повністю не загасили
Поліція повідомляє, що в результаті лісових пожеж у Португалії загинула 61 людина.
Жертвами пожеж у Португалії стала вже 61 особа Фото: ЕРА

На даний момент рятувальники продовжують пошуки загиблих, передає Associated Press.

Відзначається, що пожежу досі повністю не загасили.

"Це болючий час, але й час для того, щоб продовжувати боротьбу", - заявив президент Португалії Марсело Ребел де Соуса.

Раніше в МЗС України повідомили, що українців немає серед постраждалих у результаті великої пожежі в Португалії.

Як зазначається, Португалія у зв'язку з пожежами оголосила триденну жалобу за загиблими.

Сотні пожежників та військових борються з пожежами, що почалися в суботу в районі Педрогао Гранде за 150 км від Лісабона.

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19 06 2017 07:17
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