CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоліція повідомляє, що в результаті лісових пожеж у Португалії загинула 61 людина.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Жертвами пожеж у Португалії стала вже 61 особа
Пожежі в Португалії досі повністю не загасили
Фото: ЕРА
На даний момент рятувальники продовжують пошуки загиблих, передає Associated Press.
Відзначається, що пожежу досі повністю не загасили.
"Це болючий час, але й час для того, щоб продовжувати боротьбу", - заявив президент Португалії Марсело Ребел де Соуса.
Раніше в МЗС України повідомили, що українців немає серед постраждалих у результаті великої пожежі в Португалії.
Як зазначається, Португалія у зв'язку з пожежами оголосила триденну жалобу за загиблими.
Сотні пожежників та військових борються з пожежами, що почалися в суботу в районі Педрогао Гранде за 150 км від Лісабона.
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19 06 2017 07:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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