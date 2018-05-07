Жертвами спеки в Канаді стали 17 людей

За останні кілька днів через високу спеку і вологість не менше 17 осіб померли в канадському Квебеку.

"Залишилося ще два дні з особливо спекотною погодою з особливо високими рівнями вологості. Ми закликаємо населення проявляти пильність протягом цих днів", - йдеться в повідомленні CTV News.

Місцевим жителям радять проявляти пильність, пити багато води і більшу частину часу перебувати в приміщеннях, де є кондиціонер.

Всі загиблі були або літні люди, чи люди з хронічними захворюваннями.

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо висловив співчуття родичам жертв Квебеку.

Нагадаємо, що за три дні в Пакистані через спеку загинуло щонайменше 65 людей.