Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Жертвами спеки в Канаді стали 17 людей

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо висловив співчуття родичам жертв
За останні кілька днів через високу спеку і вологість не менше 17 осіб померли в канадському Квебеку.
Жертвами спеки в Канаді стали 17 людей Фото: bigpicture.ru

"Залишилося ще два дні з особливо спекотною погодою з особливо високими рівнями вологості. Ми закликаємо населення проявляти пильність протягом цих днів", - йдеться в повідомленні CTV News.

Місцевим жителям радять проявляти пильність, пити багато води і більшу частину часу перебувати в приміщеннях, де є кондиціонер.

Всі загиблі були або літні люди, чи люди з хронічними захворюваннями.

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо висловив співчуття родичам жертв Квебеку.

Нагадаємо, що за три дні в Пакистані через спеку загинуло щонайменше 65 людей.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 07 2018 12:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні"

Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.