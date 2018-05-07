CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа останні кілька днів через високу спеку і вологість не менше 17 осіб померли в канадському Квебеку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Жертвами спеки в Канаді стали 17 людей
Прем'єр-міністр Джастін Трюдо висловив співчуття родичам жертв
Фото: bigpicture.ru
"Залишилося ще два дні з особливо спекотною погодою з особливо високими рівнями вологості. Ми закликаємо населення проявляти пильність протягом цих днів", - йдеться в повідомленні CTV News.
Місцевим жителям радять проявляти пильність, пити багато води і більшу частину часу перебувати в приміщеннях, де є кондиціонер.
Всі загиблі були або літні люди, чи люди з хронічними захворюваннями.
Прем'єр-міністр Джастін Трюдо висловив співчуття родичам жертв Квебеку.
Нагадаємо, що за три дні в Пакистані через спеку загинуло щонайменше 65 людей.
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05 07 2018 12:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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