Жертвами стрілянини в Лас-Вегасі стали 58 осіб

Жертвами стрілянини в учасників фестивалю кантрі-музики в Лас-Вегасі стали 58 осіб, медична допомога знадобилася 515 постраждалим.

Про це заявив шериф поліції міста Джозеф Ломбардо, повідомляє Reuters.

У ніч на понеділок, 2 жовтня, 64-річний Стівен Педдок відкрив стрілянину у відвідувачів фестивалю кантрі-музики в Лас-Вегасі. Він стріляв зі свого номера в готелі Mandalay Bay.

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У поліції заявили, що він покінчив зі собою незадовго до того, як в номер увірвалися спецпризначенці. Біля нього було виявлено 10 одиниць вогнепальної зброї.

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Нагадаємо, що за останніми даним, внаслідок стрілянини в Лас-Вегасізагинули більше 50 осіб, постраждалих і поранених більше 200. Число загиблих також може зрости.

Відзначимо, що ця трагедія стала найбільшим масовим вбивством в історії США, але справу про напад поки не розглядають як теракт.

До цього найбільш масовою була стрілянина в Орландо, що сталася 12 червня 2016 року. Тоді загинуло 49 людей, ще 53 отримали поранення.

У 2007 році масове вбивство у Віргінському політехнічному інституті забрало життя 32 осіб, а в 2012 в початковій школі "Сенді-Хук" були застрелені 27 осіб.