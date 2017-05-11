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Жертвами тайфуну "Дамрі" у В'єтнамі стали 27 людей

Тайфун зруйнував близько 620 будинків
Тропічний шторм "Дамрі" забрав життя 27 осіб у В'єтнамі, ще 22-х людей вважають зниклими безвісті.
Жертвами тайфуну "Дамрі" у В Фото: EPA/UPG

За офіційними даними, тайфун зруйнував близько 620 будинків і пошкодив ще понад 40 тисяч будівель. Десятки тисяч людей були змушені залишити райони, на які обрушилася стихія, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на місцеву владу.

За оцінками американських метеорологів, "Дамрі" - сильний тропічний шторм у В'єтнамі з 2011 року.

Найближчими днями у В'єтнамі очікуються сильні зливи та повені. Водночас ослаблений тайфун вирушить на захід у бік Камбоджі.

Нагадаємо, що потужні шторми спричинили хаос у частинах Центральної та Північної Європи. У Німеччині, Польщі та Чехії загинули щонайменше п'ятеро людей.

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05 11 2017 17:53
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