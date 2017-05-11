CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТропічний шторм "Дамрі" забрав життя 27 осіб у В'єтнамі, ще 22-х людей вважають зниклими безвісті.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Жертвами тайфуну "Дамрі" у В'єтнамі стали 27 людей
Тайфун зруйнував близько 620 будинків
Фото: EPA/UPG
За офіційними даними, тайфун зруйнував близько 620 будинків і пошкодив ще понад 40 тисяч будівель. Десятки тисяч людей були змушені залишити райони, на які обрушилася стихія, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на місцеву владу.
За оцінками американських метеорологів, "Дамрі" - сильний тропічний шторм у В'єтнамі з 2011 року.
Найближчими днями у В'єтнамі очікуються сильні зливи та повені. Водночас ослаблений тайфун вирушить на захід у бік Камбоджі.
Нагадаємо, що потужні шторми спричинили хаос у частинах Центральної та Північної Європи. У Німеччині, Польщі та Чехії загинули щонайменше п'ятеро людей.
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05 11 2017 17:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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