Жертвами тайфуну "Дамрі" у В'єтнамі стали 27 людей

Тропічний шторм "Дамрі" забрав життя 27 осіб у В'єтнамі, ще 22-х людей вважають зниклими безвісті.

За офіційними даними, тайфун зруйнував близько 620 будинків і пошкодив ще понад 40 тисяч будівель. Десятки тисяч людей були змушені залишити райони, на які обрушилася стихія, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на місцеву владу.

За оцінками американських метеорологів, "Дамрі" - сильний тропічний шторм у В'єтнамі з 2011 року.

Найближчими днями у В'єтнамі очікуються сильні зливи та повені. Водночас ослаблений тайфун вирушить на захід у бік Камбоджі.

Нагадаємо, що потужні шторми спричинили хаос у частинах Центральної та Північної Європи. У Німеччині, Польщі та Чехії загинули щонайменше п'ятеро людей.