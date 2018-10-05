Жертвами удару Ізраїлю по силах Ірану в Сирії стало 15 осіб

Жертвами удару ізраїльської армії по об'єктах іранських сил у Сирії стало 15 осіб.

Згідно з повідомленням Сирійської обсерваторії із прав людини, сирійців серед жертв немає. Серед загиблих - вісім іранців.

"Число загиблих від ракетного удару зросло до 15 проурядових бійців - вісьмох з іранської революційної гвардії та інших не сирійської національності", - сказав Рамі Абдель Рахман, глава Сирійської центру моніторингу прав людини.

Нагадаємо, що армія Ірану у ніч на 10 травня обстріляла з території Сирії позиції Ізраїлю на Голанських висотах (спірна територія), випустивши 20 ракет, на що Тель-Авів відповів одним зі своїх найпотужніших ударів з початку конфлікту у 2011 році.