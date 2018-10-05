ПОЛІТИКА НОВИНИЖертвами удару ізраїльської армії по об'єктах іранських сил у Сирії стало 15 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Жертвами удару Ізраїлю по силах Ірану в Сирії стало 15 осіб
За попередньою інформацією, сирійців серед жертв немає
Фото: з вільних джерел
Згідно з повідомленням Сирійської обсерваторії із прав людини, сирійців серед жертв немає. Серед загиблих - вісім іранців.
"Число загиблих від ракетного удару зросло до 15 проурядових бійців - вісьмох з іранської революційної гвардії та інших не сирійської національності", - сказав Рамі Абдель Рахман, глава Сирійської центру моніторингу прав людини.
Нагадаємо, що армія Ірану у ніч на 10 травня обстріляла з території Сирії позиції Ізраїлю на Голанських висотах (спірна територія), випустивши 20 ракет, на що Тель-Авів відповів одним зі своїх найпотужніших ударів з початку конфлікту у 2011 році.
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