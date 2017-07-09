Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Жертвами урагану "Ірма" стали восьмеро осіб

Раніше "Ірма" приніс повне спустошення на острів Барбуда
Внаслідок урагану "Ірма" на французьких заморських територіях у Карибському морі загинули восьмеро осіб.
Жертвами урагану "Ірма" стали восьмеро осіб Фото: reuters.com

Про це у четвер заявив міністр внутрішніх справ Франції Жерар Коллом, повідомляє Associated Press.

У інтерв’ю французьким ЗМІ міністр відзначив, що кількість загиблих на островах Сен-Мартен та Сен Бартелемі може зрости, тому що рятувальники повинні завершити пошукові роботи.

"Пошукова операція розпочнеться на світанку", - відзначив міністр.

Нагадаємо, у Карибському морі ураган п'ятої категорії "Ірма" приніс повне спустошення на острів Барбуда: знесені житла, перекинута комунікаційна вежа і вирвані з коренем дерева.

Раніше влада американського штату Флориди вслід за Пуерто-Рико оголосила надзвичайне положення з-за урагану "Ірма", яка підсилювалася до вищої, п'ятої категорії.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 09 2017 12:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Закоулки Минского переговорного процесса: "Прощания с иллюзорным миром"

Закоулки Минского переговорного процесса: "Прощания с иллюзорным миром"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.