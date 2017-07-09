CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВнаслідок урагану "Ірма" на французьких заморських територіях у Карибському морі загинули восьмеро осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Жертвами урагану "Ірма" стали восьмеро осіб
Раніше "Ірма" приніс повне спустошення на острів Барбуда
Фото: reuters.com
Про це у четвер заявив міністр внутрішніх справ Франції Жерар Коллом, повідомляє Associated Press.
У інтерв’ю французьким ЗМІ міністр відзначив, що кількість загиблих на островах Сен-Мартен та Сен Бартелемі може зрости, тому що рятувальники повинні завершити пошукові роботи.
"Пошукова операція розпочнеться на світанку", - відзначив міністр.
Нагадаємо, у Карибському морі ураган п'ятої категорії "Ірма" приніс повне спустошення на острів Барбуда: знесені житла, перекинута комунікаційна вежа і вирвані з коренем дерева.
Раніше влада американського штату Флориди вслід за Пуерто-Рико оголосила надзвичайне положення з-за урагану "Ірма", яка підсилювалася до вищої, п'ятої категорії.
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07 09 2017 12:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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