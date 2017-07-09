Жертвами урагану "Ірма" стали восьмеро осіб

Раніше "Ірма" приніс повне спустошення на острів Барбуда

Внаслідок урагану "Ірма" на французьких заморських територіях у Карибському морі загинули восьмеро осіб.

Про це у четвер заявив міністр внутрішніх справ Франції Жерар Коллом, повідомляє Associated Press.

У інтерв’ю французьким ЗМІ міністр відзначив, що кількість загиблих на островах Сен-Мартен та Сен Бартелемі може зрости, тому що рятувальники повинні завершити пошукові роботи.

"Пошукова операція розпочнеться на світанку", - відзначив міністр.

Нагадаємо, у Карибському морі ураган п'ятої категорії "Ірма" приніс повне спустошення на острів Барбуда: знесені житла, перекинута комунікаційна вежа і вирвані з коренем дерева.

Раніше влада американського штату Флориди вслід за Пуерто-Рико оголосила надзвичайне положення з-за урагану "Ірма", яка підсилювалася до вищої, п'ятої категорії.