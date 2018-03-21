Жертвами вибуху в столиці Афганістану стали щонайменше 26 осіб

За свідченями очевидців, в повітря злетів начинений вибухівкою автомобіль

Внаслідок вибуху у столиці Афганістану Кабулі загинули щонайменше 26 людей, ще 18 отримали поранення.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на речника заступника міністра внутрішніх справ Афганістану.

За попередніми повідомленнями, вибух стався у середу в натовпі людей, які зібрались на святкування свята Навруз, що знаменує початок перського нового року, пише BBC.

Афганське агентство Tolo News проінформувало, що вибух пролунав поблизу лікарні Алі Абад та Кабульського університету. Журналісти агентства повідомили, що бачили на землі багато жертв.

Вважається, що в повітря злетів начинений вибухівкою автомобіль. Очікується, кількість загиблих буде зростати.

Нагадаємо, 17 березня у Кабулі вибухнув автомобіль, унаслідок вибуху троє людей загинуло, ще двоє зазнали травм.