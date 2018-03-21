CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВнаслідок вибуху у столиці Афганістану Кабулі загинули щонайменше 26 людей, ще 18 отримали поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Жертвами вибуху в столиці Афганістану стали щонайменше 26 осіб
За свідченями очевидців, в повітря злетів начинений вибухівкою автомобіль
Фото: AP
Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на речника заступника міністра внутрішніх справ Афганістану.
За попередніми повідомленнями, вибух стався у середу в натовпі людей, які зібрались на святкування свята Навруз, що знаменує початок перського нового року, пише BBC.
Афганське агентство Tolo News проінформувало, що вибух пролунав поблизу лікарні Алі Абад та Кабульського університету. Журналісти агентства повідомили, що бачили на землі багато жертв.
Вважається, що в повітря злетів начинений вибухівкою автомобіль. Очікується, кількість загиблих буде зростати.
Нагадаємо, 17 березня у Кабулі вибухнув автомобіль, унаслідок вибуху троє людей загинуло, ще двоє зазнали травм.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
21 03 2018 11:49 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- "Ловець емоцій": історія ветерана АТО, який зробив фотографію справою життяУспішність військового, який повернувся з війни, часом перевіряється не створенням ним нового бізнесу, а вмінням заново інтегруватись у цивільне життя і успішно продовжити те, у що вкладав всього себе до війни
- Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?