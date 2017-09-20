НОВИНИУ Мексиці унаслідок землетрусу загинули щонайменше 248 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Понад 200 людей загинули внаслідок землетрусу в Мексиці
На даний момент відомо про 248 загиблих
Фото: Milenio
Голова національної аварійно-рятувальної служби країни Луїс Феліпе Пуенте підтвердив цю цифру у своєму Twitter.
#HastaElMomento se reportan 248 fallecidos: 72 en #Morelos, 117 en #CDMX, 43 en #Puebla, 12 en #Edoméx, 3 en #Guerrero y 1 en #Oaxaca.— Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) 20 вересня 2017 р.
Нагадаємо, у вівторок, 19 вересня, в Мексиці стався сильний землетрус магнітудою 7,1.
За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу магнітудою 7,1 знаходився в 8 км на південний схід від Атенсінго в центральному штаті Пуебла та залягав на глибині 51 км.
Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто ввів у постраждалих від землетрусу регіонах надзвичайний стан.
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20 09 2017 09:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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