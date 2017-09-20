Понад 200 людей загинули внаслідок землетрусу в Мексиці

Голова національної аварійно-рятувальної служби країни Луїс Феліпе Пуенте підтвердив цю цифру у своєму Twitter.

Нагадаємо, у вівторок, 19 вересня, в Мексиці стався сильний землетрус магнітудою 7,1.

За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу магнітудою 7,1 знаходився в 8 км на південний схід від Атенсінго в центральному штаті Пуебла та залягав на глибині 51 км.

Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто ввів у постраждалих від землетрусу регіонах надзвичайний стан.