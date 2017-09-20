Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Понад 200 людей загинули внаслідок землетрусу в Мексиці

На даний момент відомо про 248 загиблих
У Мексиці унаслідок землетрусу загинули щонайменше 248 осіб.
Понад 200 людей загинули внаслідок землетрусу в Мексиці Фото: Milenio

Голова національної аварійно-рятувальної служби країни Луїс Феліпе Пуенте підтвердив цю цифру у своєму Twitter.

Нагадаємо, у вівторок, 19 вересня, в Мексиці стався сильний землетрус магнітудою 7,1.

За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу магнітудою 7,1 знаходився в 8 км на південний схід від Атенсінго в центральному штаті Пуебла та залягав на глибині 51 км.

Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто ввів у постраждалих від землетрусу регіонах надзвичайний стан.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 09 2017 09:43
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Євген Нищук: ніяких утисків нацменшин в Україні не буде

Євген Нищук: ніяких утисків нацменшин в Україні не буде

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.