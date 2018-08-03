CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКількість загиблих унаслідок землетрусу в Папуа Новій Гвінеї зросла до понад 100 людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Жертвами землетрусу в Папуа Новій Гвінеї стали понад 100 осіб
Багато людей також зникли безвісти, постраждали декілька тисяч
Фото: з відкритих джерел
Про це повідомляє Reuters.
"Збитки завеликі. На відновлення країни підуть місяці й роки", - сказав прем'єр-міністр країни Пітер О'Ніл, пролітаючи на гелікоптері над районами, які постраждали найбільше.
Багато людей також зникли безвісти, постраждали декілька тисяч.
Австралія та Нова Зеландія направили до країни гелікоптери з гуманітарною допомогою, зокрема воду і медикаменти.
До багатьох сіл рятувальники не можуть дістатися через зсуви та зруйновані дорогі.
Нагадаємо, 18 лютого в Уельсі й на заході Англії стався землетрус магнітудою 4,4.
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08 03 2018 10:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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