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Жертвами землетрусу в Папуа Новій Гвінеї стали понад 100 осіб

Багато людей також зникли безвісти, постраждали декілька тисяч
Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Папуа Новій Гвінеї зросла до понад 100 людей.
Жертвами землетрусу в Папуа Новій Гвінеї стали понад 100 осіб Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє Reuters.

"Збитки завеликі. На відновлення країни підуть місяці й роки", - сказав прем'єр-міністр країни Пітер О'Ніл, пролітаючи на гелікоптері над районами, які постраждали найбільше.

Багато людей також зникли безвісти, постраждали декілька тисяч.

Австралія та Нова Зеландія направили до країни гелікоптери з гуманітарною допомогою, зокрема воду і медикаменти.

До багатьох сіл рятувальники не можуть дістатися через зсуви та  зруйновані дорогі.

Нагадаємо, 18 лютого в Уельсі й на заході Англії стався землетрус магнітудою 4,4.

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08 03 2018 10:22
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