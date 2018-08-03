Жертвами землетрусу в Папуа Новій Гвінеї стали понад 100 осіб

Багато людей також зникли безвісти, постраждали декілька тисяч

Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Папуа Новій Гвінеї зросла до понад 100 людей.

Про це повідомляє Reuters.

"Збитки завеликі. На відновлення країни підуть місяці й роки", - сказав прем'єр-міністр країни Пітер О'Ніл, пролітаючи на гелікоптері над районами, які постраждали найбільше.

Багато людей також зникли безвісти, постраждали декілька тисяч.

Австралія та Нова Зеландія направили до країни гелікоптери з гуманітарною допомогою, зокрема воду і медикаменти.

До багатьох сіл рятувальники не можуть дістатися через зсуви та зруйновані дорогі.

Нагадаємо, 18 лютого в Уельсі й на заході Англії стався землетрус магнітудою 4,4.