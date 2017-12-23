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Жертвами зсувів на Філіппінах стали 133 людини

Тривають пошуково-рятувальні роботи
Кількість загиблих унаслідок зсувів на Філіппінах зросла до 133 осіб.
Жертвами зсувів на Філіппінах стали 133 людини Філіппіни, Маніла, 26 серпня 2014 року. Діти купаються на затопленій вулиці. Фото: AFP

"Кількість загиблих від тропічного шторму на півдні Філіппін різко зросла до 133 осіб", - йдеться в повідомленні AFP.

Зазначається, що на цей момент тривають пошуково-рятувальні роботи.

"Річка піднялася, і більшість будинків було зметено. Села більше немає", - додав поліцейський Джеррі Парамі в коментарі агентству.

Нагадаємо, станом на ранок п'ятниці щонайменше 74 людини загинули від тропічного шторму, який вдарив по південній частині Філіппін. Десятки людей зникли безвісти.

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23 12 2017 17:32
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