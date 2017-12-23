Жертвами зсувів на Філіппінах стали 133 людини

Кількість загиблих унаслідок зсувів на Філіппінах зросла до 133 осіб.

Філіппіни, Маніла, 26 серпня 2014 року. Діти купаються на затопленій вулиці. Фото: AFP

"Кількість загиблих від тропічного шторму на півдні Філіппін різко зросла до 133 осіб", - йдеться в повідомленні AFP.

Зазначається, що на цей момент тривають пошуково-рятувальні роботи.

"Річка піднялася, і більшість будинків було зметено. Села більше немає", - додав поліцейський Джеррі Парамі в коментарі агентству.

Нагадаємо, станом на ранок п'ятниці щонайменше 74 людини загинули від тропічного шторму, який вдарив по південній частині Філіппін. Десятки людей зникли безвісти.