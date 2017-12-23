CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКількість загиблих унаслідок зсувів на Філіппінах зросла до 133 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Жертвами зсувів на Філіппінах стали 133 людини
Тривають пошуково-рятувальні роботи
Філіппіни, Маніла, 26 серпня 2014 року. Діти купаються на затопленій вулиці. Фото: AFP
"Кількість загиблих від тропічного шторму на півдні Філіппін різко зросла до 133 осіб", - йдеться в повідомленні AFP.
Зазначається, що на цей момент тривають пошуково-рятувальні роботи.
"Річка піднялася, і більшість будинків було зметено. Села більше немає", - додав поліцейський Джеррі Парамі в коментарі агентству.
Нагадаємо, станом на ранок п'ятниці щонайменше 74 людини загинули від тропічного шторму, який вдарив по південній частині Філіппін. Десятки людей зникли безвісти.
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23 12 2017 17:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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