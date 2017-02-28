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Жетелі Авдіївки досі без води, ремонт фільтрстанції неможливий через міни бойовиків

На Донецькій фільтрувальної станції пошкоджений хлоропровід
Наразі ремонтні бригади не можуть полагодити Донецьку фільтрувальну станцію, яка повинна подавати воду до Авдіївки.
Жетелі Авдіївки досі без води, ремонт фільтрстанції неможливий через міни бойовиків Фото:Reuters

Він підтвердив, що наразі у місті є проблеми з водою, втім владі вдається подавати її з 6-ої до 9-ої години вечора, - заявив очільник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський в ефірі каналу "112 Україна"

"Є проблема з відновленням Донецької фільтрувальної станції, оскільки перебитий хлоропровід. Туди не заходить поки ні ОБСЄ, ні ремонтники, там є дві міни, їх поставили терористи. Ремонтники кажуть, що для ремонту хлоропроводу треба 2-3 дні роботи У старій Авдіївці ми підвозимо технічну воду, розвозимо ємності по магазинах", - наголосив Жебрівський.

Зазначимо, протягом доби, 27 лютого, проросійські бойовики здійснили 84 обстріли позицій Збройних сил України.

Нагадаємо, перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг вважає, що на сьогоднішній день на Донбасі є усі умови для нового військового загострення.

 
 
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28 02 2017 09:36
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