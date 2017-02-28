Жетелі Авдіївки досі без води, ремонт фільтрстанції неможливий через міни бойовиків

Наразі ремонтні бригади не можуть полагодити Донецьку фільтрувальну станцію, яка повинна подавати воду до Авдіївки.

Він підтвердив, що наразі у місті є проблеми з водою, втім владі вдається подавати її з 6-ої до 9-ої години вечора, - заявив очільник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський в ефірі каналу "112 Україна"

"Є проблема з відновленням Донецької фільтрувальної станції, оскільки перебитий хлоропровід. Туди не заходить поки ні ОБСЄ, ні ремонтники, там є дві міни, їх поставили терористи. Ремонтники кажуть, що для ремонту хлоропроводу треба 2-3 дні роботи У старій Авдіївці ми підвозимо технічну воду, розвозимо ємності по магазинах", - наголосив Жебрівський.

Зазначимо, протягом доби, 27 лютого, проросійські бойовики здійснили 84 обстріли позицій Збройних сил України.

Нагадаємо, перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг вважає, що на сьогоднішній день на Донбасі є усі умови для нового військового загострення.