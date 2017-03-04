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Жінка, яка на російському ТБ називала ЗСУ мародерами, прийшла за українською пенсією, - ВІДЕО

Вже під час розмови з поліцейськими жінка заперечувала образливі вислови на адресу українських військових, пояснюючи їх "підступністю російських ЗМІ"
У Мар'їнці затримали жінку, колишню вчительку української та російської мов у Дебальцевому, яка на російському телебаченні звинувачувала Збройні сили України у мародерстві.
Жінка, яка на російському ТБ називала ЗСУ мародерами, прийшла за українською пенсією, - ВІДЕО Фото: скріншот з відео

"Сьогодні в Мар'їнці при перевірці документів співробітники поліції звернули увагу на дуже знервовану жінку. Переглянувши її документи було встановлено, що саме ця жінка, 1952 року народження, колишній вчитель української та російської мов в Дебальцеве, на російському телебаченні виступала з різкими звинуваченнями проти Збройних сил України", - написав начальник Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

Жінка приїжджала до свого батька в Павлоград для оформлення пенсії за рахунок українських платників податків.

Вже під час розмови з поліцейськими жінка заперечувала образливі вислови на адресу українських військових, пояснюючи їх "підступністю російських ЗМІ".

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України блокували виплати пенсій померлих громадян тимчасово окупованих територій Луганської області.

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03 04 2017 10:37
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