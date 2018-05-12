Жінка, якій пересадили матку від мертвої донорки, народила дитину

Їй пересадили орган від 45-річної жінки, яка за життя була матір’ю трьох дітей та померла від інсульту

Бразильські вчені заявили про перший випадок народження дитини у жінки, якій пересадили матку від мертвої донорки.

У 2016 році в клініці Університету Сан Пауло в Бразилії лікарі провели операцію з пересадки жінці матки від мертвої донорки, яка вперше завершилася успішної вагітністю. У 32-річної жінки, якій пересаджували орган, не було матки через рідкісний вроджений синдром. Їй пересадили орган від 45-річної жінки, яка за життя була матір’ю трьох дітей та померла від інсульту, інформує Громадське з посиланням на The Lancet.

За кілька місяців до операції у пацієнтки взяли яйцеклітини і провели процедуру екстракорпорального запліднення. Отримані ембріони заморозили, а через сім місяців після трансплантації підсадили матері. Перша ж процедура завершилася вагітністю й на 36-му тижні пацієнтка народила дівчинку. Під час родів немовля витягли завдяки кесаревому розтину, а пересаджену матку видалили, аби жінці не довелося приймати препарати, що пригнічують імунітет.

Близько 10% пар репродуктивного віку не можуть завести дітей через безпліддя одного з партнерів. В одному з 500 таких випадків унаслідок вродженого порушення або хронічного захворювання у жінки може бути пошкоджена або зовсім відсутня матка. Як правило, таким жінкам пропонують усиновити дитину або скористатися послугами сурогатного материнства. Однак відомо кілька клінічних випадків успішної трансплантації матки, після якої пацієнткам вдалося народити дитину самостійно.

Загалом історія трансплантацій матки налічує 39 випадків пересадки від живих жінок і 10 випадків пересадки від мертвих донорів. Першу трансплантацію лікарі здійснили в Саудівській Аравії в 2000 році, проте вона не привела до вагітності. Перший випадок народження дитини у пацієнтки після після трансплантації матки зафіксували в Швеції в 2013 році. Після цього було описано ще 10 випадків вагітностей у жінок, яким пересадили репродуктивний орган від живих донорів. Сім з них — у Швеції, два в США, і один випадок в Сербії.