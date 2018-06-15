У Запоріжжі жінка за 50 тис. гривень намагалася продати у рабство свою дитину-інваліда

В Запорізькій області жінка за 50 тис. гривень намагалася продати у рабство свою єдину дитину-інваліда.

"Мати, вчора в Запорізькій області - продає 15-річного (!) хлопчика-інваліда за 50 000 гривень у трудове рабство. Щоб, цитую: "купити на виручені гроші землю і зайнятися бізнесом і щоб не претендував на її квартиру, коли виросте". Дитина єдина…" – написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook.

Також Аваков повідомив, що жінка була затримана.

На сайті Нацполіції повідомляють, що жінку затримали відразу після передачі їй грошей за дитину. Вона 1969 року народження, жителька Запоріжжя, неодноразово притягувалася до адміністративної відповідальності за ст.184 (невиконання батьками обов'язків з виховання дітей).

Матері загрожує від п'яти до 12 років в'язниці.

Хлопчика передали в центр соціально-психологічної реабілітації дітей.

Нагадаємо, у Кривому Розі поліція викрила сімейну пару, яка експлуатувала 4-річну доньку для порнографічних матеріалів.