Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Запоріжжі жінка за 50 тис. гривень намагалася продати у рабство свою дитину-інваліда

Жінка планувала купити на виручені гроші землю і зайнятися бізнесом
В Запорізькій області жінка за 50 тис. гривень намагалася продати у рабство свою єдину дитину-інваліда.
У Запоріжжі жінка за 50 тис. гривень намагалася продати у рабство свою дитину-інваліда Фото: facebook.com/arsen.avakov

"Мати, вчора в Запорізькій області - продає 15-річного (!) хлопчика-інваліда за 50 000 гривень у трудове рабство. Щоб, цитую: "купити на виручені гроші землю і зайнятися бізнесом і щоб не претендував на її квартиру, коли виросте". Дитина єдина…" – написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook.

Також Аваков повідомив, що жінка була затримана.

На сайті Нацполіції повідомляють, що жінку затримали відразу після передачі їй грошей за дитину. Вона 1969 року народження, жителька Запоріжжя, неодноразово притягувалася до адміністративної відповідальності за ст.184 (невиконання батьками обов'язків з виховання дітей).

Матері загрожує від п'яти до 12 років в'язниці.

Хлопчика передали в центр соціально-психологічної реабілітації дітей.

Нагадаємо, у Кривому Розі поліція викрила сімейну пару, яка експлуатувала 4-річну доньку для порнографічних матеріалів.

У Черкаській області у вівторок затримали матір, яка при виході з пологового будинку продала свою новонароджену дитину за 140 тис. гривень.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 06 2018 10:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.