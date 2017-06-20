Жінка загиблого на Майдані активіста пожертвувала половину компенсації на армію

Беркутівця, що побив її чоловіка, було засуджено

Дружина загиблого майданівця отримала від Міністерства внутрішніх справ 200 тисяч гривень компенсації моральної шкоди. Половину суми жінка перерахувала на потреби української армії.

Жінка отримала від МВС відшкодування по першому вироку проти колишнього беркутівця, одного з тих, хто бив її чоловіка.

"Пані Галина, дружина одного з Героїв Небесної Сотні, у цій битві встояла. Рік тому було винесено перший обвинувальний вирок проти беркуту. Беркутівця, що побив її чоловіка, було засуджено, але окрім того суд зобов’язав МВС, (як роботодавця злочинця) виплатити дружині загиблого моральну шкоду – 200 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні благодійного фонду "Повернись живим" у Facebook.

За даними фонду, нещодавно компенсацію виплатили.

"Половину цієї суми пані Галина віддала на армію", - зазначили у фонді.

Прізвище жінки фонд не називає.

Як повідомляв iPress.ua, у травні бронзові погруддя двох наймолодших Героїв Небесної сотні Назара Войтовича та Устима Голоднюка презентували у Збаразькому замку на Тернопільщині.