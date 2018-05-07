Жінка залізла на Статую Свободи на знак протесту проти міграційної політики США
"Влада намагалася поговорити з жінкою, але вона відмовлялася злізти. Вона перебувала на статуї майже дві години. Нарешті, офіцери з мотузками дісталися до неї. Вони надягли на неї спорядження і спустили вниз", - йдеться у повідомленні CNN.
Жінка заявляла, що не злізе, поки "всі діти не будуть звільнені". Ім'я жінки не розголошується. Її взяла під варту поліція.
Біля Статуї Свободи зараз проходить акція проти міграційної політики США. Активісти розгорнули банер над поручнями навколо основи статуї. Вже заарештували щонайменше 7 осіб.
Нагадаємо, відповідно до політики "нульової терпимості" Трампа уряд почав переслідування всіх мігрантів, які потрапили в країну без дозволу. Трамп припинив свою політику відділення дітей від своїх затриманих батьків під тиском громадськості, але близько 2000 з них все ще утримуються окремо, багато сімей кажуть, що вони не знають, як їх знайти.
Верховний суд США у вівторок, 26 червня, визнав правочинним антиміграційний указ президента Дональда Трампа, яким було заборонено в'їзд у країну громадянам кількох переважно мусульманських країн.
Перший антиміграційний указ Трампа, підписаний одразу після його вступу на посаду в січні 2017 року, заблокували судді. Другий антиміграційний указ Трамп підписав у березні 2017 року, однак він теж став предметом судової тяганини. У червні того ж року Верховний суд США частково дозволив його застосування терміном на 90 днів. Після того, як указ втратив чинність, у вересні Трамп підписав ще один, уже третій варіант заборони, але в жовтні він був також заблокований.
Згідно з останнім указом, в'їзд в США заборонено більшості громадян Ірану, Лівії, Сомалі, Сирії та Ємену. Трамп аргументував необхідність цієї заборони міркуваннями нацбезпеки.
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