Жінка залізла на Статую Свободи на знак протесту проти міграційної політики США

Вона протрималася на статуї дві години

У Нью-Йорку жінка залізла на Статую Свободи на знак протесту проти поділу родин мігрантів.

"Влада намагалася поговорити з жінкою, але вона відмовлялася злізти. Вона перебувала на статуї майже дві години. Нарешті, офіцери з мотузками дісталися до неї. Вони надягли на неї спорядження і спустили вниз", - йдеться у повідомленні CNN.

Жінка заявляла, що не злізе, поки "всі діти не будуть звільнені". Ім'я жінки не розголошується. Її взяла під варту поліція.

Біля Статуї Свободи зараз проходить акція проти міграційної політики США. Активісти розгорнули банер над поручнями навколо основи статуї. Вже заарештували щонайменше 7 осіб.

Нагадаємо, відповідно до політики "нульової терпимості" Трампа уряд почав переслідування всіх мігрантів, які потрапили в країну без дозволу. Трамп припинив свою політику відділення дітей від своїх затриманих батьків під тиском громадськості, але близько 2000 з них все ще утримуються окремо, багато сімей кажуть, що вони не знають, як їх знайти.

Верховний суд США у вівторок, 26 червня, визнав правочинним антиміграційний указ президента Дональда Трампа, яким було заборонено в'їзд у країну громадянам кількох переважно мусульманських країн.