Жінкам Саудівської Аравії дозволили мати власний бізнес
Раніше для відкриття бізнесу потрібна згода так званого опікуна. "Опікунами" жінок у Саудівській Аравії вважається чоловік, батько або брат.
"Відтепер жінки можуть відкривати свій бізнес і користуватися державними електронними послугами без наведення доказів про згоду свого опікуна", - йдеться в повідомленні відомства, інформує LB.ua.
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Раніше кронпринц Мухаммад бін Салман ініціював й інші зміни, що розширювали права жінок у країні. Зокрема, їм дозволили отримувати водійські посвідчення та сідати за кермо. До цього Саудівська Аравія була єдиною країною в світі із такою забороною - обмеження діяли з 1957 року.
Утім, у країні жінки досі можуть робити багато речей лише з дозволу чоловіків. Зокрема, подавати заявку на отримання паспорта, подорожувати за кордон, відкривати рахунок у банку та інше. Крім цього, жінки зобов’язані носити хустки і одяг, що закриває тіло з голови до ніг, також їм заборонено брати участь у виборах.
Згідно з планом кронпринца, до 2030 року в країні планується пом’якшення деяких законів і розвиток економіки поза традиційними для країни уявленнями.
Нагадаємо, Саудівська Аравія дозволила жінкам старше 25 років в’їжджати до країни за туристичними візами без супроводу чоловіків.
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