Жінкам Тунісу дозволили виходити заміж за немусульман

Президент Ес-Себсі наполіг на скасуванні закону, прийнятого ще 1973 року

У Тунісі скасували закон, який забороняє жінкам виходити заміж за немусульман.

Раніше чоловік-мусульманин, який хотів одружитися з туніскою-мусульманкою, мусив прийняти іслам і подати відповідний сертифікат.

Новий закон набуває чинності завдяки тому, що президент Ес-Себсі наполіг на скасуванні закону, прийнятого ще 1973 року, повідомляє ВВС.

Минулого місяця під час святкування Національного жіночого дня, він заявив, що шлюбний закон є "перешкодою для свободи вибору шлюбного партнера".

Обмеження також сприймали як порушення конституції Тунісу, прийнятої 2014 року після революції. У липні туніський парламент прийняв закон, який скасував норму, що дозволяє ґвалтівникам уникнути покарання, якщо вони одружилися зі своєю жертвою.

1956 року в країні заборонили полігамію, що нетипово для інших мусульманських країн.

Туніс, населення якого на 99% складається з мусульман, вважається однією з найпрогресивніших арабських країн з погляду прав жінок. Однак жінки все ще стикаються з дискримінацією, особливо в питанні спадщини, адже закони досі віддають перевагу синам.

Торік правозахисна організація Amnesty International повідомила, що ознак, які свідчили б про поліпшення ситуації з правами жінок після революції 2010 року, все ще дуже мало.

Нагадаємо, що 27 квітня Бундестаг прийняв ряд законів, згідно яких жінкам на державній службі забороняється носити головний убір, що закриває обличчя, як, наприклад, нікаб або паранджа.