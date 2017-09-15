Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Жінкам Тунісу дозволили виходити заміж за немусульман

Президент Ес-Себсі наполіг на скасуванні закону, прийнятого ще 1973 року
У Тунісі скасували закон, який забороняє жінкам виходити заміж за немусульман.
Жінкам Тунісу дозволили виходити заміж за немусульман Фото: AFP

Раніше чоловік-мусульманин, який хотів одружитися з туніскою-мусульманкою, мусив прийняти іслам і подати відповідний сертифікат.

Новий закон набуває чинності завдяки тому, що президент Ес-Себсі наполіг на скасуванні закону, прийнятого ще 1973 року, повідомляє ВВС.

Минулого місяця під час святкування Національного жіночого дня, він заявив, що шлюбний закон є "перешкодою для свободи вибору шлюбного партнера".

Обмеження також сприймали як порушення конституції Тунісу, прийнятої 2014 року після революції. У липні туніський парламент прийняв закон, який скасував норму, що дозволяє ґвалтівникам уникнути покарання, якщо вони одружилися зі своєю жертвою.

1956 року в країні заборонили полігамію, що нетипово для інших мусульманських країн.

Туніс, населення якого на 99% складається з мусульман, вважається однією з найпрогресивніших арабських країн з погляду прав жінок. Однак жінки все ще стикаються з дискримінацією, особливо в питанні спадщини, адже закони досі віддають перевагу синам.

Торік правозахисна організація Amnesty International повідомила, що ознак, які свідчили б про поліпшення ситуації з правами жінок після революції 2010 року, все ще дуже мало.

Нагадаємо, що 27 квітня Бундестаг прийняв ряд законів, згідно яких жінкам на державній службі забороняється носити головний убір, що закриває обличчя, як, наприклад, нікаб або паранджа.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 09 2017 17:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.