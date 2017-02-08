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Жінку, яка голяка гуляла по Хрещатику, забрали до психлікарні

Вона пройшла щонайменше два кілометри
По Києву серед білого дня розгулювала гола жінка. Її забрали до психіатричної лікарні.
Жінку, яка голяка гуляла по Хрещатику, забрали до психлікарні гола жінка

Оголена жінка, яка у середу прогулювалася вулицею Хрещатик, у Києві, потребує психіатричної допомоги.

Про це повідомила прес-служба Патрульної поліції України.

У відомстві розповіли, що патрульні помітили повністю голу жінку близько 11-ї години дня, коли вона повільно пройшла повз них.

"Поліцейські зупинили громадянку й одразу ж запропонували їй світловідбивальну жилетку, щоб жінка змогла хоч якось прикрити голе тіло. Також інспектори патрульної поліції дали громадянці напитись води, адже на вулиці було дуже спекотно", - зазначається у повідомленні.

Патрульні викликали на місце бригаду швидкої психіатричної допомоги.

Лікарі підтвердили, що жінка потребує негайної психіатричної допомоги, й шпиталізували її.

Раніше вдень фото жінки, яка гуляла центром столиці, активно обговорювали у соцмережах.

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02 08 2017 22:24
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