Жінку, яка голяка гуляла по Хрещатику, забрали до психлікарні
Оголена жінка, яка у середу прогулювалася вулицею Хрещатик, у Києві, потребує психіатричної допомоги.
Про це повідомила прес-служба Патрульної поліції України.
У відомстві розповіли, що патрульні помітили повністю голу жінку близько 11-ї години дня, коли вона повільно пройшла повз них.
"Поліцейські зупинили громадянку й одразу ж запропонували їй світловідбивальну жилетку, щоб жінка змогла хоч якось прикрити голе тіло. Також інспектори патрульної поліції дали громадянці напитись води, адже на вулиці було дуже спекотно", - зазначається у повідомленні.
Патрульні викликали на місце бригаду швидкої психіатричної допомоги.
Лікарі підтвердили, що жінка потребує негайної психіатричної допомоги, й шпиталізували її.
Раніше вдень фото жінки, яка гуляла центром столиці, активно обговорювали у соцмережах.
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