Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Жінку з вісьмома собаками, єнотом, песцем та макакою не пустили до окупованого Донецька, – ФОТО

Тварини не пройшли контроль у пункті в’їзду-виїзду "Новотроїцьке"
Громадянка України 1971 року народження намагалася провезти на неконтрольовану територію через контрольний пункт в’їзду-виїзду "Новотроїцьке" 12 тварин.
Жінку з вісьмома собаками, єнотом, песцем та макакою не пустили до окупованого Донецька, – ФОТО Фото: dpsu.gov.ua

Як повідомляє Державна прикордонна служба, в її міні-звіринці було 8 собак (5 маламутів, 2 пуделі та один бассет-хаунд), єнот, песець та макака.

Як пояснила прикордонникам жінка, вона постійно проживає в Донецьку, а тварин придбала на території України, контрольованій українською владою. 

"Однак згідно з "Тимчасовим порядком контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей" вивезення диких тварин на тимчасово непідконтрольну українській владі територію України не передбачене. Відтак, правоохоронці запропонували громадянці звернутися до Координаційного центру з відповідною заявою для отримання письмового дозволу на перевезення вищевказаних тварин", – зазначили в ДПС.


Фото: dpsu.gov.ua


Фото: dpsu.gov.ua


Фото: dpsu.gov.ua


Фото: dpsu.gov.ua


Фото: dpsu.gov.ua


Фото: dpsu.gov.ua

Нагадаємо, прикордонники Федеральної служби безпеки Росії затримали шістьох громадян України, які намагалися провезти в країну близько 20 тонн сільгосппродукції.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 10 2017 21:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.