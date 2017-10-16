Жінку з вісьмома собаками, єнотом, песцем та макакою не пустили до окупованого Донецька, – ФОТО
Як повідомляє Державна прикордонна служба, в її міні-звіринці було 8 собак (5 маламутів, 2 пуделі та один бассет-хаунд), єнот, песець та макака.
Як пояснила прикордонникам жінка, вона постійно проживає в Донецьку, а тварин придбала на території України, контрольованій українською владою.
"Однак згідно з "Тимчасовим порядком контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей" вивезення диких тварин на тимчасово непідконтрольну українській владі територію України не передбачене. Відтак, правоохоронці запропонували громадянці звернутися до Координаційного центру з відповідною заявою для отримання письмового дозволу на перевезення вищевказаних тварин", – зазначили в ДПС.
Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua
Нагадаємо, прикордонники Федеральної служби безпеки Росії затримали шістьох громадян України, які намагалися провезти в країну близько 20 тонн сільгосппродукції.
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