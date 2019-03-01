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Жінки в Індії вперше в історії увійшли до забороненого храму

Консервативні кола Індії протестують
Двоє жінок потрапили до індуїстського храму в штаті Керала, куди вхід жінкам було заборонено упродовж століть.
Жінки в Індії вперше в історії увійшли до забороненого храму Фото: Getty Images/AFP

Двоє жінок вранці в середу, 2 січня, увійшли до відомого індуїстького храму бога Айяппана в індійському штаті Керала, повідомляє агентство Reuters, інформує dw.

44-річна Канака та 42-річна Бінду стали першими жінками, що потрапили до святині після скасування відповідної заборони, що діяла багато століть. 

У вересні 2018 року Верховний суд Індії ухвалив історичне рішення, дозволивши усім жінкам вхід до храму Айяппана в області Сабарімала. До цього храму забороняли входити жінкам віком від 10 до 50 років, тобто таким, що можуть народжувати дітей, побоюючись за чистоту святині.Релігійні консерватори країни протестували проти зняття обмеження навіть після судового рішення. Аби захистити жінок від можливих атак протестувальників, їх супроводжували до храму працівники поліції.

У відповідь на цей вчинок представники правлячої "Народної партії Індії" закликали до активніших протестів. 

"Це - змова атеїстів при владі зруйнувати індуїстські храми", - заявив президент штату Керала Шридхаран Пілла. Його партія "підтримає боротьбу проти знищення віри комуністами", запевнив він.

Тим часом, прибічниці гендерної рівності в Індії закликають політичних і духовних лідерів переходити до демократизації суспільства, де жінки й чоловіки матимуть рівні права і можливості.

Додамо, у перший день нового року індійські жінки утворили 620-кілометровий живий ланцюг, вимагаючи гендерної рівності. Акція зібрала, за різними оцінками, від 3 до 5 млн учасниць.

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03 01 2019 10:28
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