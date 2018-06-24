Жінки в Саудівській Аравії отримали право керувати автомобілем

Зняття заборони – один із найважливіших кроків у рамках стратегії Vision 2030, прийнятої в 2016 році за ініціативою наслідного принца Мухаммеда бен Сальмана.

Декрет короля Сальмана бен Абдель Азіза Аль Сауда про скасування заборони на водіння транспорту для мешканок королівства набув чинності 24 червня, повідомляє Reuters.

До цього дня Саудівська Аравія була єдиною в світі країною, в якій жінкам було заборонено сідати за кермо.

Нагадаємо, керівництво найбільшої іранської авіакомпанії Iran Air прийняло рішення про відкриття вакансій пілотів для жінок.

Також, Саудівська Аравія дозволила жінкам старше 25 років в’їжджати до країни за туристичними візами без супроводу чоловіків. Додамо, жінкам Саудівської Аравії дозволили мати власний бізнес.