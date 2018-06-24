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Жінки в Саудівській Аравії отримали право керувати автомобілем
Декрет короля набув чинності 24 червня
Фото: reuters.com
Декрет короля Сальмана бен Абдель Азіза Аль Сауда про скасування заборони на водіння транспорту для мешканок королівства набув чинності 24 червня, повідомляє Reuters.
До цього дня Саудівська Аравія була єдиною в світі країною, в якій жінкам було заборонено сідати за кермо.
Нагадаємо, керівництво найбільшої іранської авіакомпанії Iran Air прийняло рішення про відкриття вакансій пілотів для жінок.
Також, Саудівська Аравія дозволила жінкам старше 25 років в’їжджати до країни за туристичними візами без супроводу чоловіків. Додамо, жінкам Саудівської Аравії дозволили мати власний бізнес.
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24 06 2018 12:02 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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