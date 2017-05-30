Жінки й чоловіки під час призову до лав ЗСУ можуть залучатися до служби на рівних умовах
"Всі – чоловіки й жінки будуть призиватися на рівних умовах. Хочу зазначити, що жінки довели свою спроможність виконувати завдання, в тому числі в районах проведення АТО, не гірше за чоловіків", – повідомив начальник головуправління персоналу – заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Артур Артеменко, інформує прес-служба Міноборони.
"Ми пишаємося такими жінками. Тож жінки будуть також залучатися до служби визначеним порядком, – зазначив генерал-лейтенант.
За даними Головного управління персоналу ГШ ЗС України, станом на кінець травня 2017 року у Збройних Силах України проходять службу понад 23 тисячі військовослужбовців-жінок, у тому числі 3,2 тисячі жінок-офіцерів.
Слід зазначити, що змінами до наказу Міністерства оборони України від 27.05.2014 № 337 визначено перелік ВОС і штатних посад, на які дозволяється призначати військовослужбовців-жінок: стрільців, снайперів, розвідників, кулеметників, гранатометників, механіків-водіїв, інструкторів з тактичної медицини, навідників, зенітників, техніків, командирів відділень, командирів бойових машин та інших спеціальностей.
Нагадаємо, Міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ про призов офіцерів запасу на військову службу в Збройні сили України.
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