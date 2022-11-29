Жіноча збірна України з баскетболу отримала ліцензію на Європейські ігри

Змагання відбудуться у Польщі з 21 червня по 2 липня 2023 року.

ФІБА опублікувала список країн, які отримали ліцензії на Європейські ігри-2023 з баскетболі 3х3. Путівки до змагань у чоловіків і жінок мають 16 країн згідно рейтингу збірних. Серед них - жіноча збірна України, передає Укрінформ.

Змагання пройдуть у польському Кракові з 21 червня по 2 липня 2023 року.

У списку кваліфікованих країн серед чоловіків – Сербія, Литва, Нідерланди, Латвія, Бельгія, Франція, Швейцарія, Німеччина, Польща, Австрія, Ізраїль, Словенія, Іспанія, Чехія, Румунія, Естонія.

Серед жінок – Франція, Німеччина, Литва, Нідерланди, Іспанія, Польща, Румунія, Угорщина, Чехія, Ізраїль, Швейцарія, Австрія, Україна, Естонія, Греція, Латвія.

На перших Європейських іграх 2015 року жіноча збірна України з баскетболу 3х3 завоювала «срібло». За чотири роки на Європейських іграх виступили обидві наші команди, але жодній з них не вдалось пройти груповий етап.