СПОРТ НОВИНИЖіноча національна збірна України з баскетболу вийшла до фінальної частини чемпіонату Європи-2019.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Жіноча збірна України з баскетболу вийшла до фінальної частини Євро-2019
Євробаскет-2019 пройде в Сербії та Латвії
Фото: fbu.ua
Незважаючи на поразку в останньому виїзному матчі відбіркового турніру з Іспанією з рахунком 71:84, українські баскетболістки стали другими в групі F, повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.
Збірна України виграла 4 з 6 своїх матчів, і потрапила до числа 6 найкращих команд, які посіли другі місця в своїх групах.
Євробаскет-2019 наступного року проходитиме в Сербії та Латвії.
Підсумкова різниця закинутих / пропущених м'ячів в української команди склала +108, що дозволило українкам учетверте поспіль і вдев'яте в історії країни вийти на чемпіонат Європи.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
22 11 2018 10:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Динамо" у кваліфікації Ліги Чемпіонів зіграло внічию у матчі зі "Славією", - ВІДЕО
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- ФОТО Відбір на "Ігри нескорених" стартував у Києві, – Фото
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все
- Читай iPress HotNews у своєму месенджері. Актуальні новини та найцікавіші історії
No articles