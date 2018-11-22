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Жіноча збірна України з баскетболу вийшла до фінальної частини Євро-2019

Євробаскет-2019 пройде в Сербії та Латвії
Жіноча національна збірна України з баскетболу вийшла до фінальної частини чемпіонату Європи-2019.
Жіноча збірна України з баскетболу вийшла до фінальної частини Євро-2019 Фото: fbu.ua

Незважаючи на поразку в останньому виїзному матчі відбіркового турніру з Іспанією з рахунком 71:84, українські баскетболістки стали другими в групі F, повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Збірна України виграла 4 з 6 своїх матчів, і потрапила до числа 6 найкращих команд, які посіли другі місця в своїх групах.

Євробаскет-2019 наступного року проходитиме в Сербії та Латвії.

Підсумкова різниця закинутих / пропущених м'ячів в української команди склала +108, що дозволило українкам учетверте поспіль і вдев'яте в історії країни вийти на чемпіонат Європи.

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22 11 2018 10:17
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