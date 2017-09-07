Жіноча збірна України з волейболу вперше виграла Євролігу

Аналогічного результату цього року домоглася чоловіча національна команд

Збірна України з волейболу виграла жіночу Євролігу. У другому фінальному поєдинку в Івано-Франківську "синьо-жовті" обіграли Фінляндію знову з рахунком 3:1.

У першій грі в Гельсінкі українки з таким самим рахунком обіграли команду Фінляндії.

Українська жіноча збірна провела в Євролізі-2017 10 поєдинків, у яких здобула 9 перемог і вперше в історії виграла цей турнір, - повідомляє УНІАН.

Нагадаємо, що аналогічного результату цього року домоглася чоловіча національна команда. Обидві наші збірні вперше брали участь у змаганнях.