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Жіноча збірна України з волейболу вперше виграла Євролігу

Аналогічного результату цього року домоглася чоловіча національна команд
Збірна України з волейболу виграла жіночу Євролігу. У другому фінальному поєдинку в Івано-Франківську "синьо-жовті" обіграли Фінляндію знову з рахунком 3:1.
Жіноча збірна України з волейболу вперше виграла Євролігу Фото:cev.lu

У першій грі в Гельсінкі українки з таким самим рахунком обіграли команду Фінляндії.

Українська жіноча збірна провела в Євролізі-2017 10 поєдинків, у яких здобула 9 перемог і вперше в історії виграла цей турнір, - повідомляє УНІАН.

Нагадаємо, що аналогічного результату цього року домоглася чоловіча національна команда. Обидві наші збірні вперше брали участь у змаганнях.

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09 07 2017 22:59
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