СПОРТ НОВИНИЗбірна України з волейболу виграла жіночу Євролігу. У другому фінальному поєдинку в Івано-Франківську "синьо-жовті" обіграли Фінляндію знову з рахунком 3:1.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Жіноча збірна України з волейболу вперше виграла Євролігу
Аналогічного результату цього року домоглася чоловіча національна команд
Фото:cev.lu
У першій грі в Гельсінкі українки з таким самим рахунком обіграли команду Фінляндії.
Українська жіноча збірна провела в Євролізі-2017 10 поєдинків, у яких здобула 9 перемог і вперше в історії виграла цей турнір, - повідомляє УНІАН.
Нагадаємо, що аналогічного результату цього року домоглася чоловіча національна команда. Обидві наші збірні вперше брали участь у змаганнях.
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09 07 2017 22:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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