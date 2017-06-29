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Жінок на Донбасі викрадають для сексуальної експлуатації, - звіт Держдепу США

Деякі українці піддавалися примусовій праці на окупованих територіях
В охоплених конфліктом районах Донецької та Луганської областей жінок та дівчат викрадають з метою сексуальної експлуатації в Україні та Росії.
Жінок на Донбасі викрадають для сексуальної експлуатації, - звіт Держдепу США Фото: glavred.info

Конфлікт на сході України, який підживлюється російською агресією, призвів до переселення близько двох мільйонів людей, і що це населення особливо вразливе перед експлуатацією, йдеться у щорічній доповіді Державного департаменту США "Про торгівлю людьми" 2017 року, повідомляє УНІАН.

"У районах, які контролюються керованими Росією сепаратистами, ситуація стає особливо складною. Можливості для працевлаштування обмежені і "влада" сепаратистів обмежує міжнародну гуманітарну допомогу, яка би допомогла задовольнити потреби цивільного населення. Жінки та дівчата з районів, охоплених конфліктом, викрадаються з метою сексуальної та трудової експлуатації в Україні та Росії", - зазначається у звіті.

Також сказано, що внутрішньо переміщені особи ставали жертвами торгівлі людьми, а деякі українці піддавалися примусовій праці на окупованих територіях Донбасу, які не перебувають під контролем українського уряду.

Цих людей часто викрадали, піддавали тортурам та примусово випитували інформацію. При цьому зауважується, що поява великої кількості переміщених осіб посилила вразливість перед торгівлею людьми по всій країні.

Зазначається, що міжнародні експерти констатували, що демографічні показники жертв торгівлі людьми змінилися з часу початку конфлікту на Донбасі та, зокрема, включають більше людей з міст, людей молодшого віку та чоловіків, які стали жертвами дедалі більшою мірою примусової праці та кримінальної діяльності, до якої належить наркоторгівля.

"Підтримувані Росією бойовики видали "указ", який викликає до призову неповнолітніх, та продовжують використовувати неповнолітніх як солдатів, інформаторів та у вигляді живого щиту", - додали автори звіту.

Нагадаємо, що моніторингова місія ООН з прав людини в Україні оприлюднила звіт про випадки сексуального насильства в Україні, пов'язані з війною на Донбасі та анексією Криму.

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29 06 2017 11:35
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