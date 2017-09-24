Жінок у Саудівській Аравії вперше пустили на стадіон
Сотні жінок мали змогу в супроводі своїх родин побувати на королівському стадіоні в столиці країни Ер-Ріяді під час святкування національного свята – дня єдності королівства, пише DW.
Для цього на стадіоні, який вміщує близько 40 тис. глядачів, облаштували окрему зону.
Досі в ультраконсервативному мусульманському королівстві жінкам заборонявся вхід на стадіони в усі дні року включно з національними святами.
У Саудівській Аравії провадиться сувора політика розділення людей за статтю. Це єдина країна, де жінкам заборонено водити авто. Є й багато інших обмежень. Приміром, без дозволу батька, чоловіка або брата саудівським жінкам заборонено починати навчання та подорожувати.
Останнім часом влада королівства йде на деякі обережні поступки. У липні саудівське міністерство освіти дозволило школяркам державних шкіл займатися спортом.
Нагадаємо, у Саудівській Аравії жінки вперше в історії королівства зможуть працювати авіадиспетчерами.
Уряд Саудівської Аравії зняв заборону на дзвінки через мобільні додатки Skype, Messenger, WhatsApp і Viber.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа