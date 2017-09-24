Жінок у Саудівській Аравії вперше пустили на стадіон

З нагоди національного свята жінкам дозволили побувати на урочистостях на королівському стадіоні в Ер-Ріяді

У Саудівській Аравії в суботу, 23 вересня, жінкам уперше дозволили відвідати спортивний стадіон.

Сотні жінок мали змогу в супроводі своїх родин побувати на королівському стадіоні в столиці країни Ер-Ріяді під час святкування національного свята – дня єдності королівства, пише DW.

Для цього на стадіоні, який вміщує близько 40 тис. глядачів, облаштували окрему зону.

Досі в ультраконсервативному мусульманському королівстві жінкам заборонявся вхід на стадіони в усі дні року включно з національними святами.

У Саудівській Аравії провадиться сувора політика розділення людей за статтю. Це єдина країна, де жінкам заборонено водити авто. Є й багато інших обмежень. Приміром, без дозволу батька, чоловіка або брата саудівським жінкам заборонено починати навчання та подорожувати.

Останнім часом влада королівства йде на деякі обережні поступки. У липні саудівське міністерство освіти дозволило школяркам державних шкіл займатися спортом.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії жінки вперше в історії королівства зможуть працювати авіадиспетчерами.

Уряд Саудівської Аравії зняв заборону на дзвінки через мобільні додатки Skype, Messenger, WhatsApp і Viber.