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Жоден американський президент, включаючи Трампа, не визнає анексію Криму, - Порошенко

Порошенко зазначив, що обидві американські партії - демократи і республіканці - завжди підтримували Україну
Президент Петро Порошенко переконаний у тому, що США ніколи не визнають незаконну анексію Криму Росією.
Жоден американський президент, включаючи Трампа, не визнає анексію Криму, - Порошенко Фото: ua.112.ua

"Ніколи не мав сумнівів, що жоден американський президент, включаючи Дональда Трампа, ніколи не визнає незаконну анексію Криму", - сказав Порошенко в інтерв'ю Sky News, повідомляє сайт глави держави.

Він нагадав про Будапештський меморандум, за яким США, Великобританія, Франція і РФ гарантували територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України. Президент також зазначив, що протягом тривалого часу обидві американські партії - демократи і республіканці - підтримували Україну.

"Немає сумнівів, що статус глобального лідера, який займає США, неможливо підтримувати без чіткої позиції щодо України", - сказав Порошенко.

Він нагадав, що декілька разів говорив по телефону з Трампом, зустрічався з віце-президентом Майком Пенсом і держсекретарем США Рексом Тіллерсоном.

"Маємо чітку позицію: нічого про Україну без України. Це був мій меседж на Мюнхенській конференції, і ми отримали підтримку від партнерів", - зазначив Президент.

Нагадаємо, Білий дім опублікував заяву президента США Дональда Трампа про його подальшу політику щодо Росії. Серед очікувань, озвучених американським президентом – повернення Росією Криму і деескалація в Україні в цілому.

У свою чергу в Адміністрації Президента України позитивно оцінили заяву Білого дому про те, що Росія повинна повернути Крим Україні.

У Росії вважають, що заява Білого дому з приводу повернення Росією окупованого Криму може бути пов'язана з бажанням адміністрації США "приглушити" невдоволення американців Дональдом Трампом.

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20 04 2017 13:56
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