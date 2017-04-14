Жоден член НАТО не повторить долю України, - Столтенберг
Про це повідомляє "Голос Америки".
"НАТО проводить потужне посилення колективної оборони з часів холодної війни, спричинене діями Росії після незаконної анексії Криму та підтримки конфлікту на сході України", - сказав Столтенберг, наголосивши на необхідності дотримання Росією режиму припинення вогню і виконання Мінських домовленостей.
Генсек НАТО заявив, що Альянс повинен забезпечити, щоб жоден із союзників НАТО "не зазнав того, що переживає Україна через Росію з 2014 року".
За його словами, світ потребує єдності союзників через порушення світового ладу діями Росії, зокрема йдеться про кризу в Сирії, яка розгортається безпосередньо біля кордонів Туреччини - одного з найбільших союзників НАТО.
"Коли світ стає небезпечнішим і непередбачуваним, важливо мати друзів і союзників. І саме в НАТО Америка кращих друзів і союзників у світі... Ми не хочемо нової холодної війни, нової гонки озброєнь... Насправді ми переконані, що передумовою політичного діалогу з Росією є наша могутність і єдність", - сказав Столтенберг на прес-конференції в Білому домі.
Він підтвердив єдність позиції НАТО щодо Дамаска і висловив рішучу підтримку операції США в Сирії.
Столтенберг також нагадав про важливість забезпечення рівномірного фінансування системи оборони Альянсу всіма країнами-членами.
Нагадаємо, у суботу, 8 квітня, президент Петро Порошенко підписав Указ Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО на 2017 рік.
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