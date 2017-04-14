Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Жоден член НАТО не повторить долю України, - Столтенберг

"Світ потребує єдності союзників через порушення світового ладу діями Росії"
Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг під час свого візиту у Вашингтон обговорив із президентом США Дональдом Трампом стратегічні питання колективної обороноздатності та фінансування НАТО.
Жоден член НАТО не повторить долю України, - Столтенберг Фото: Reuters

Про це повідомляє "Голос Америки".

"НАТО проводить потужне посилення колективної оборони з часів холодної війни, спричинене діями Росії після незаконної анексії Криму та підтримки конфлікту на сході України", - сказав Столтенберг, наголосивши на необхідності дотримання Росією режиму припинення вогню і виконання Мінських домовленостей.

Генсек НАТО заявив, що Альянс повинен забезпечити, щоб жоден із союзників НАТО "не зазнав того, що переживає Україна через Росію з 2014 року".

За його словами, світ потребує єдності союзників через порушення світового ладу діями Росії, зокрема йдеться про кризу в Сирії, яка розгортається безпосередньо біля кордонів Туреччини - одного з найбільших союзників НАТО.

"Коли світ стає небезпечнішим і непередбачуваним, важливо мати друзів і союзників. І саме в НАТО Америка кращих друзів і союзників у світі... Ми не хочемо нової холодної війни, нової гонки озброєнь... Насправді ми переконані, що передумовою політичного діалогу з Росією є наша могутність і єдність", - сказав Столтенберг на прес-конференції в Білому домі.

Він підтвердив єдність позиції НАТО щодо Дамаска і висловив рішучу підтримку операції США в Сирії.

Столтенберг також нагадав про важливість забезпечення рівномірного фінансування системи оборони Альянсу всіма країнами-членами.

Нагадаємо, у суботу, 8 квітня, президент Петро Порошенко підписав Указ Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО на 2017 рік.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 04 2017 09:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Не пряником, а батогом": Трамп встромив "томагавк" у спину Путіну

"Не пряником, а батогом": Трамп встромив "томагавк" у спину Путіну

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.